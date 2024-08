Imagini emoționante cu Novak Djokovic și familia sa. Sportivul a plâns în hohote, alături de fiică și soție, după câștigarea titlului olimpic / video viral

Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au avut emoții contrastante după finala masculină de la Jocurile Olimpice de la Paris. Duminică, 4 august, Djokovic a câștigat medalia de aur după ce l-a învins pe Carlos Alcaraz într-o finală uluitoare. Două ore și 50 de minute a durat până ce sportivul sârb l-a învins pe Alcaraz la Philippe-Chatrier.

Djokovic a câștigat meciul cu 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) și și-a îndeplinit visul de a câștiga un aur olimpic. În 2008, el a câștigat medalia de bronz la Beijing. După meciul de la Paris, Djokovic a alergat la propriu către familia sa și a sărbătorit victoria alături de cei dragi.

Soția lui Jelena și fiica Tara au sărbătorit alături de el în timp ce Djokovic i-a îmbrățișat și a plâns în hohote cu lacrimi de bucurie. În timpul meciului, a devenit virală și o imagine în care fiica lui a fost văzută cu un banner pe care scria „Tatăl meu este cel mai bun”.

