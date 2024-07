Huiduieli la Wimbledon. Novak Djokovic: "Nu accept asta, m-au lipsit de respect" /video

Novak Djokovic a acuzat spectatorii de la Wimbledon de lipsă de respect după ce a ajuns pentru a 15-a oară în sferturile de finală la All England Club. Deși a trecut ușor cu o victorie în seturi directe împotriva lui Holger Rune, campionul de 24 de ori la Grand Slam a fost furios, susținând că fanii adversarului său l-au huiduit pe tot parcursul meciului, scrie The Times.

Deși nu a fost o mare competiție pe teren, tensiunea dintre Djokovic și secțiuni ale publicului de pe Terenul Central a făcut ca meciul să fie captivant. Cap de serie numărul 2 din Serbia a fost iritat de cei care scandau prelungit „Rune” și i-a privit fix de mai multe ori pe parcursul celor două ore de joc. Inițial a crezut că sunt huiduieli în direcția sa, înainte ca arbitrul Nico Helwerth să încerce să clarifice situația.

În cele din urmă, scandarea doar l-a motivat pe Djokovic să-și ridice nivelul de joc. El a controlat confortabil meciul și a salvat cele două puncte de break cu care s-a confruntat în timpul victoriei de 6-3, 6-4, 6-2 împotriva lui Rune, cap de serie numărul 15 din Danemarca.

Djokovic a continuat să susțină după meci că a auzit huiduieli din tribune. Într-un interviu incomod pe teren cu Rishi Persad de la BBC, el a profitat de ocazie pentru a se adresa direct detractorilor săi. "Pentru toți fanii care au avut respect și au rămas aici în seara asta, vă mulțumesc din toată inima și apreciez asta. Și pentru toți cei care au ales să-l lipsească de respect pe jucător, în acest caz pe mine, vă doresc o noapte bună. Noapte bună!” a spus Djokovic.

Persad a încercat apoi să detensioneze situația. "Cred că doar comentau despre Rune și nu te lipseau de respect pe tine”, a spus el. Djokovic, însă, nu a fost de acord.

"Nu a fost așa. Nu accept asta, m-au lipsit de respect. Știu că țineau cu Holger, dar asta nu este o scuză pentru a mă huidui. Credeți-mă, sunt în circuit de 20 de ani, cunosc toate trucurile. Mă concentrez pe oamenii respectuoși care plătesc pentru bilet, iubesc tenisul și apreciază jucătorii. Am jucat în medii mult mai ostile. Credeți-mă, nu mă puteți atinge.”

