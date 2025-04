Diana Gavrilă, campioană mondială la Pole Art: „Lumea încă privește acest sport ca pe un subiect tabu”

Diana Gavrilă este o sportivă cu multe premii și practică pole artistic din 2020, fiind campioană mondială în proba de grup care a avut loc in Kielce (Polonia) în octombrie 2023.

Aceasta a explicat că, deși pole art a evoluat spectaculos la nivel internațional, în România încă există prejudecăți legate de această disciplină. Cu toate astea, Diana a fost fascinată de acest sport încă din adolescență, însă a început să îl practice abia la vârsta de 20 de ani, când s-a mutat în București pentru facultate.

„Am auzit de pole art când aveam 13-14 ani. Erau acele videoclipuri frumos editate, începuse să prindă pe plan internaţional. Ce m-a marcat foarte tare a fost o probă de la Ucraina are Talent. Acolo am văzut pentru prima dată la ce nivel poate ajunge acest sport. Prima dată când am văzut, am zis că e imposibil. La momentul respectiv, nu aveam o sală unde să mă antrenez, dar am zis că voi încerca şi eu când voi putea. Iar prima sală a fost în Bucureşti. M-am apucat la 20 de ani, după ce am venit la facultate. În anul respectiv, nu erau nici atât de multe studio-uri cum sunt astăzi. Dar am căutat pe Google, am văzut ce sală e mai apropiată de facultate, pentru că mă duceam după cursuri”, a împărtășit sportiva.

Pole Art - „Sportul tabu”

Reacțiile celor din jur au fost diverse. Prietenii săi, curioși și mai deschiși către noutăți, au primit vestea cu entuziasm, considerând-o o experiență inedită. În schimb, familia a privit inițiativa cu reticență, având anumite rezerve.

„Prietenii, fiind de vârsta mea, erau încântaţi de acest lucru, era ceva interesant, nemaiauzit. Mai dansasem şi înainte, deci eram înconjurată de oameni din zona asta artistică. Dar părinţii, fratele, nu au avut o viziune prea încântată. Tata a fost cel care a comentat cel mai puţin. Se vedea că nu e încântat, dar mi-a zis doar să am grijă. În rest, a fost privit ca un subiect tabu. Presupun că lumea a rămas cu mentalitatea aceea că e o activitate care se practică doar în cluburi şi nu are cum să ajungă la nivel de sport. Mai ales în prezent, însă, văzând la ce nivel sunt unii dintre sportivi, e ceva incredibil. S-a ajuns foarte departe”, a povestit Diana Gavrilă.

Pole art vs. Dans la bară: Ce le diferențiază?

Unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă practicanții de pole art este confuzia dintre acest sport și dansul la bară practicat în cluburi. Diana Gavrilă a explicat clar diferențele dintre cele două.

„Cred că diferenţa principală e legată de nivelul calităţii. În cluburi a rămas strict pentru zona de vânzare, de consum. La nivel sportiv, văd foarte multe persoane care încearcă să îşi întreacă nivelul, lucru care duce la competiţie. Multe dintre mişcări au nume care provin din zona de club, dar au început să apară tot felul de mişcări noi, mult mai grele, ai nevoie de o condiţie fizică mult mai bună, o flexibilitate mult mai mare. Sunt lucruri pe care nu le-ai vedea în cluburi”, a declarat Diana Gavrilă.

Cum este perceput acest sport în România și în lume?

În multe țări, pole art este deja recunoscut ca un sport ce necesită forță, flexibilitate și disciplină, însă în România persistă încă prejudecăți.

„Cred că depinde foarte mult de țară În țările astea în care există deja o educație și o disciplină mai puternică asupra sportului Cred că oamenii deja au început să vadă asta ca un tip de gimnastică, spre exemplu, doar că pe o bară verticală Dar la noi consider că a rămas așa și cumva crește, adică cumva lumea se desprinde de zona asta tabu Dar consider că a rămas așa și din cauza că oamenii încă nu sunt atât de deschiși asupra schimbărilor Asupra acceptării acesteia că nu e vorba despre striptease, despre club”, a subliniat Diana Gavrilă.

Campioana mondială continuă să promoveze acest sport și să lupte pentru recunoașterea sa ca o disciplină legitimă, apreciată la nivel internațional pentru tehnica și performanțele sale extraordinare.

Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News