DCNews Stiri Trecerea la euro în Bulgaria a provocat creșteri fulgerătoare de prețuri în doar 48 de ore: Un test pentru populație
Data publicării: 11:01 12 Ian 2026

Trecerea la euro în Bulgaria a provocat creșteri fulgerătoare de prețuri în doar 48 de ore: Un test pentru populație
Autor: Tiberiu Vasile

Trecerea la euro în Bulgaria a provocat creșteri fulgerătoare de prețuri în doar 48 de ore: Un test pentru populație Imagine cu bancnote Euro - Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Adoptarea monedei euro în Bulgaria a scos rapid la iveală vulnerabilități sistemice. În doar două zile, prețurile unor bunuri de bază s-au majorat brusc, iar cetățenii au fost încercați fără avertisment.

 

Introducerea euro în Bulgaria, despre care se spunea că va fi o simplă operațiune tehnică, s-a transformat rapid într-un semnal de alarmă pentru economiști și consumatori. Ajustările oficiale, bazate pe cursul fix 1 euro = 1,95583 leva, trebuiau să fie line, controlate. Realitatea a fost alta: piețele au reacționat haotic, unele prețuri s-au dublat peste noapte, iar guvernul a părut incapabil să intervină, notează experții locali.

Martin Kostov, avocat la „Imash Pravo”, explică: „Trecerea la euro în Bulgaria nu a fost doar o schimbare monetară. A devenit un test de toleranță pentru populație. Primele zile ale anului au arătat cât de fragil poate fi sistemul atunci când regulile sunt doar teoretice.”

Creșteri fulgerătoare de prețuri

Exemplele nu lipsesc. Pâinea, un aliment de bază, a trecut de la 0,89 leva pe 31 decembrie la 1,19 leva (0,61 euro) pe 2 ianuarie. O creștere de peste 30% în numai 48 de ore. Alte produse esențiale au fost vizate similar. Specialistul spune că aceste majorări nu reflectă costuri suplimentare reale, ci mai degrabă un experiment de piață cu limitele răbdării publice.

Chiar și comerțul online a amplificat fenomenul. Recipientele de plastic sau cizmele de cauciuc (49,99 leva la 49,99 euro ~97,80 BGN) au fost rapid recalibrate la noi prețuri în euro, uneori dublate fără nicio justificare. Pizza sau alte produse au avut variații absurde între raft și casă, dar consumatorul rămâne cel care plătește diferența. Pizza era listată la 18,75 leva (~9,58 euro), dar facturată la casă cu 36,67 euro (~71,80 BGN).

Oportunism și stat slab

Nu doar sectorul privat a profitat de trecerea la euro în Bulgaria. Instituțiile publice au majorat taxe și tarife exact în perioada tranziției. În Sofia, parcările au trecut brusc de la 2 leva/oră la 2 euro în zonele albastre. În paralel, certificatele funciare și duplicatele de documente oficiale au suferit ajustări de preț care au dublat sau chiar triplat costurile.

Potrivit lui Kostov, slăbiciunea statului și politizarea instituțiilor de reglementare au creat mediul perfect pentru aceste practici. Funcționarii, deseori numiți „buburuze”, nu intervin, iar aplicarea legii rămâne fragmentară. Rezultatul: comercianții și monopolurile profită, cetățenii plătesc.

Lecții istorice

Experiențe similare au existat și în alte țări. Germania, în 2002, a introdus termenul „Teuro”, când prețurile au crescut discret, dar perceptibil. Italia a trecut prin manipulări de preț la bunuri frecvente, cum ar fi cafeaua sau pastele. Bulgaria însă adaugă istoria ei complicată: criza din 1996-1997 și denominațiunea din 1999 au pregătit cetățenii pentru ajustări neașteptate și pentru reglaje sociale bruște.

Lege versus realitate

Legea prevede curs fix și interzice majorările nejustificate în perioada adoptării euro, iar protecția consumatorilor ar trebui să sancționeze practicile înșelătoare. În practică, aplicarea legii rămâne slabă, iar tranziția devine un test pentru populație, pentru vigilența acesteia și pentru responsabilitatea colectivă.

În concluzie, trecerea la euro în Bulgaria nu a fost doar un pas tehnic. A fost o probă de stres pentru piețe, pentru instituții și pentru cetățeni. Prețurile se dublează în 48 de ore și totul e un semnal clar că oportunismul pieței și incapacitatea statului de a aplica regulile merg mână în mână, potrivit Novinite

CITEȘTE ȘI: Bulgaria: Amenzi de peste 100.000 de euro pentru comercianții care au mărit nejustificat prețurile
 

bulgaria
zona euro
cresteri preturi
