Stiri

Percheziții în Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează înhumări fără constatarea legală a decesului
Data publicării: 15:18 26 Feb 2026

Percheziții în Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează înhumări fără constatarea legală a decesului
Autor: Iulia Horovei

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Polițiștii pun în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară în Cluj-Napoca. Sursa foto: Freepik

Nouă mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare, joi dimineață, 26 februarie, în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul unei acțiuni pentru strângerea de probe într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de fals. 

Polițiștii din cadrul IPJ Cluj, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, vizează mai multe societăți comerciale, precum și persoane fizice.

Cercetările, efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au loc sub aspectul modului de gestionare a unor situații privind decesul unor persoane.

Suspiciuni legate de procedura de înhumare

Concret, se investighează modul în care s-au întocmit și folosit anumite documente, precum și dacă a fost respectat cadrul legal privind înhumarea. Ancheta ar fi plecat de la anumite suspiciuni legate de înhumarea unor persoane în cazul cărora decesul nu ar fi fost constatat în mod legal de către cadre medicale autorizate, potrivit unor surse judiciare citate de news.ro.

„Demersurile judiciare au ca scop stabilirea tuturor împrejurărilor relevante și verificarea modului de implicare a persoanelor angrenate în aceste activități, în raport de atribuțiile și responsabilitățile acestora.

În cadrul acțiunii sunt angrenate efective din cadrul Serviciului de Investigații Ciminale și investigarea criminalității economice, cu suportul operativ al Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj”, se mai arată în comunicat.

Citește și: Clubul de noapte The Buddhist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani

cluj-napoca
perchezitii
inhumare
