Percheziții în Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează înhumări fără constatarea legală a decesului

Polițiștii din cadrul IPJ Cluj, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, vizează mai multe societăți comerciale, precum și persoane fizice.

Cercetările, efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au loc sub aspectul modului de gestionare a unor situații privind decesul unor persoane.

Suspiciuni legate de procedura de înhumare

Concret, se investighează modul în care s-au întocmit și folosit anumite documente, precum și dacă a fost respectat cadrul legal privind înhumarea. Ancheta ar fi plecat de la anumite suspiciuni legate de înhumarea unor persoane în cazul cărora decesul nu ar fi fost constatat în mod legal de către cadre medicale autorizate, potrivit unor surse judiciare citate de news.ro.

„Demersurile judiciare au ca scop stabilirea tuturor împrejurărilor relevante și verificarea modului de implicare a persoanelor angrenate în aceste activități, în raport de atribuțiile și responsabilitățile acestora.

În cadrul acțiunii sunt angrenate efective din cadrul Serviciului de Investigații Ciminale și investigarea criminalității economice, cu suportul operativ al Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj”, se mai arată în comunicat.

