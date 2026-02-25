Dosarul meciurilor trucate pentru pariuri: Mărturia unui fost antrenor de la CS Păulești

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în alte şase judeţe, într-un dosar instrumentat pentru înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane, care ar fi de la clubul de liga a 3-a CS Păuleți, inclusiv fotbaliști, sunt suspectate că au alterat rezultate finale le unor meciuri, obţinând foloase patrimoniale în valoare de aproximativ 840.000 de lei

Antrenorul a recunoscut existența „blaturilor”

Unul dintre cele 21 de persoane care au fost audiate, miercuri, a fost Fadi Haddad, fostul antrenor de la CS Păulești. El a recunoscut existența aranjamentelor.

Primul dintre cele două partide mențioante de antrenor s-au disputat în etapa a 7-a. CS Păulești - Sepsi OSK, echipa a doua, meciul s-a jucat pe 11 octombrie.

Al doilea meci s-a disputat pe 6 decembrie, în etapa a 16-a. CS Păulești a fost învinsă de CS Victoria Traian, scor final 0-4. În meciul tur, CS Păulești o învingea clar pe CS Victoria Traian cu 6-0.

„La un meci cu Sepsi mi s-a cerut să fac anumite lucruri ce nu erau compatibile cu caracterul meu și am plecat”

„La Păulești s-a vrut performanță. De aceea am fost adus. Noi am încercat să facem performanță. Nu aveam probleme la antrenamente și nici la meciuri. Ne antrenam la un nivel bun și jucam bine. În mod normal, se poate și verifica, echipa mergea foarte bine.

Dar, la un meci cu Sepsi (n.red echipa a doua a lui Sepsi OSK), mi s-a cerut să fac anumite lucruri ce nu erau compatibile cu caracterul meu și am plecat. Era etapa a 8-a. Și, din ce am mai auzit, în decembrie s-a făcut un control. Și a mai fost o problemă la un meci la Traian. Unul dintre părinții unui junior, Andrei Sora, a fost vehement și i-a cerut copilului să iasă din teren. De acolo s-a pornit o anchetă cu echipa și cu jucătorii”.

Reacția lui Dioszegi, patronul de la Sepsi OSK, după ce numele echipei sale a apărut în scandalul „blaturilor”

Ulterior, miercuri, după apariția acestor afirmații, patronul de la Sepsi OSK Laszlo Dioszegi a negat că echipa lui de tineri ar fi implicată în acest scandal de meciuri trucate. „Am citit că sunt niște echipe prin Liga a 3-a care joacă la pariuri, dar copiii noștri sigur nu”, a zis Laszlo Dioszegi pentru Gsp.ro.

În continuare, antrenorul Fadi Haddad spune că lucrurile la Păulești au fost „ok” până la meciul cu „satelitul” lui Sepsi. După acest meci, antrenorul și-a dat demisia.

„Sunt unii care nu au nicio vină. Unii, din păcate, s-au implicat în ce s-au implicat… ”

„Cât am fost eu acolo, lucrurile au fost OK. Până la meciul cu Sepsi. Atunci am refuzat anumite lucruri și am plecat de la echipă. A fost o discuție de genul: „Domne, suntem bine în campionat, stăm bine. Hai să încercăm să facem în așa fel încât să facem acum altă echipă”. Cum ar fi, să lăsăm meciul. Nu s-a spus direct asta, dar… eu nu am acceptat. Am intrat în vestiar și am zis că nu voi lua parte la asta. Iar a doua zi am plecat. Aici s-a terminat cu Păulești pentru mine. Iar scandalul de la meciul de la Traian a fost în decembrie.



A fost o anchetă la Poliție și la Departamentul de Integritate de la FRF. Am fost chemat și la Poliție, dar și la FRF. Am spus tot ce s-a întâmplat, din ce am văzut. Altele nu pot confirma, că nu s-au făcut cu mine de față, dacă a mai fost ceva. Poate s-au făcut prin mesaje, prin birouri. Nu știu altele. Eu spun doar experiența mea.

Trebuia să fie un proiect bun și regret (...) Îmi pare rău că s-a terminat așa. Și pentru jucătorii care au venit aici cu încredere. Sunt unii care nu au nicio vină. Unii, din păcate, s-au implicat în ce s-au implicat… păcat”, a declarat Fadi Haddad, pentru Gsp.ro.

Sursele GSP mai indică și alte partide suspecte, vizate de anchetatori, printre care un meci amical cu Metaloglobus, scor 0-7, jucat pe data de 14 iulie 2025 și meciurile de campionat CS Păulești - CS Blejoi.

