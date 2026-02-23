Broadway se închide din cauza viscolului! Spectacole anulate și oraș paralizat de zăpadă

Va fi cea de-a doua seară consecutivă de închidere a teatrelor newyorkeze, după ce aceste săli de spectacole de pe "Great White Way" (o poreclă extrem de potrivită pentru cartierul teatrelor în timpul unei furtuni de zăpadă) şi-au stins luminile mult mai devreme duminică, încercând să contribuie astfel la reducerea traficului rutier înainte de instalarea condiţiilor meteorologice periculoase. Spectacole din prima parte a zilei de duminică - cu ora limită de închidere 15:00 - s-au desfăşurat conform planurilor iniţiale.

Doar câteva producții programate luni seară

Lunea este în mod tradiţional o zi "întunecată" pe Broadway, oferindu-le o perioadă de răgaz artiştilor după programul lor încărcat din timpul weekendurilor. Doar cinci producţii - "Harry Potter and the Cursed Child", în care Tom Felton şi-a reluat rolul Draco Malfoy; "Chicago", cu Whitney Leavitt în rolul Roxie Hart; "Every Brilliant Thing", cu Daniel Radcliffe; o adaptare extravagantă a romanului "The Great Gatsby"; şi drama istorică optimistă "Six" - vor fi afectate de anulările de luni seară.

"Din cauza impactului continuu al viscolului şi a restricţiilor locale de călătorie care sunt încă în vigoare, proprietarii de teatre şi producătorii de spectacole de pe Broadway au ajuns la consensul că spectacolele din această seară (luni, 23 februarie) vor fi anulate", a transmis într-un comunicat Broadway League, sindicatul care reprezintă interesele proprietarilor de teatre şi ale producătorilor de spectacole.

Închideri rare, pe fondul unui viscol puternic

Închiderile teatrelor de pe Broadway sunt rare, având în vedere costurile enorme asociate cu anularea unui spectacol. Cu toate acestea, regiunea oraşului New York se confruntă în aceste zile cu precipitaţii abundente sub formă de zăpadă - strat de omăt de peste 30 de centimetri - şi rămâne în stare de urgenţă din cauza ninsorilor intense şi a vânturilor puternice.

Condiţiile de viscol vor continua şi pe parcursul nopţii de luni spre marţi, potrivit prognozelor meteorologilor americani.