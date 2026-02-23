€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Broadway se închide din cauza viscolului! Spectacole anulate și oraș paralizat de zăpadă
Data publicării: 23:04 23 Feb 2026

Broadway se închide din cauza viscolului! Spectacole anulate și oraș paralizat de zăpadă
Autor: Dana Mihai

Broadway se închide din cauza viscolului! Spectacole anulate și oraș paralizat de zăpadă - Freepik Broadway se închide din cauza viscolului! Spectacole anulate și oraș paralizat de zăpadă - Freepik

Teatrele de pe Broadway vor rămâne închise luni din cauza unei furtuni de zăpadă majore, care a adus ninsori abundente în oraşul New York, informează revista Variety.

Va fi cea de-a doua seară consecutivă de închidere a teatrelor newyorkeze, după ce aceste săli de spectacole de pe "Great White Way" (o poreclă extrem de potrivită pentru cartierul teatrelor în timpul unei furtuni de zăpadă) şi-au stins luminile mult mai devreme duminică, încercând să contribuie astfel la reducerea traficului rutier înainte de instalarea condiţiilor meteorologice periculoase. Spectacole din prima parte a zilei de duminică - cu ora limită de închidere 15:00 - s-au desfăşurat conform planurilor iniţiale.

Doar câteva producții programate luni seară

Lunea este în mod tradiţional o zi "întunecată" pe Broadway, oferindu-le o perioadă de răgaz artiştilor după programul lor încărcat din timpul weekendurilor. Doar cinci producţii - "Harry Potter and the Cursed Child", în care Tom Felton şi-a reluat rolul Draco Malfoy; "Chicago", cu Whitney Leavitt în rolul Roxie Hart; "Every Brilliant Thing", cu Daniel Radcliffe; o adaptare extravagantă a romanului "The Great Gatsby"; şi drama istorică optimistă "Six" - vor fi afectate de anulările de luni seară.

"Din cauza impactului continuu al viscolului şi a restricţiilor locale de călătorie care sunt încă în vigoare, proprietarii de teatre şi producătorii de spectacole de pe Broadway au ajuns la consensul că spectacolele din această seară (luni, 23 februarie) vor fi anulate", a transmis într-un comunicat Broadway League, sindicatul care reprezintă interesele proprietarilor de teatre şi ale producătorilor de spectacole.

Închideri rare, pe fondul unui viscol puternic

Închiderile teatrelor de pe Broadway sunt rare, având în vedere costurile enorme asociate cu anularea unui spectacol. Cu toate acestea, regiunea oraşului New York se confruntă în aceste zile cu precipitaţii abundente sub formă de zăpadă - strat de omăt de peste 30 de centimetri - şi rămâne în stare de urgenţă din cauza ninsorilor intense şi a vânturilor puternice.

Condiţiile de viscol vor continua şi pe parcursul nopţii de luni spre marţi, potrivit prognozelor meteorologilor americani. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Teatrele de pe Broadway
new york
zapada
viscol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Da Yang și Prințesa Da Yin, un spectacol după o poveste cu păpuși inspirate din teatrul japonez
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Ucraina acuză serviciile rusești că se află în spatele atentatului de la Lyov
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Cine îi poate lua locul Laurei Codruța Kovesi la şefia EPPO
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Karol Nawrocki a pus capăt „privilegiilor necondiționate” pentru ucrainenii din Polonia
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Prof. Bogdan Cristescu, anunț privind examenele naționale. Ce se va întâmpla cu Bacalaureatul / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 2 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Cristian Preda a zis că și-a rupt diploma de doctorat în direct. De fapt, era o copie / video
Publicat pe 23 Feb 2026
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close