Da Yang și Prințesa Da Yin, un spectacol după o poveste cu păpuși inspirate din teatrul japonez

„În luna februarie, elevii din România beneficiază de o săptămână de vacanță, stabilită la nivel local în perioada 23 februarie - 1 martie. Pentru copiii care nu pleacă la schi, teatrul poate deveni o alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod creativ și educativ. Am pregătit un program special ce include trei ateliere de creație și cinci reprezentații cu spectacolul Da Yang și Prințesa Da Yin”, a adăugat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Da Yang și Prințesa Da Yin” este un spectacol după o poveste orientală despre iubire și curaj, în care regizoarea Eva Labadi Megyes folosește păpuși inspirate din teatrul tradițional japonez. Producția Teatrului Gong din Sibiu surprinde prin scenele dinamice, cu marionete bunraku, într-o tehnică de o precizie aproape mecanică. Când mama lui își pierde vederea, curajosul Da Yang pornește într-o călătorie primejdioasă spre Izvorul Laptelui Fermecat, trecând prin pădurea interzisă și înfruntând creaturi fantastice, ajutat de misterioasa prințesă Yin și de zeița Soarelui.

O poveste inițiatică plină de umor, muzică și aventură despre curaj, promisiuni și puterea de a face binele - chiar și atunci când prețul este neașteptat. Acest spectacol este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani și îi aduce pe scenă pe actorii Angela Paskuy, Claudia Stuhler, Hansel Andrei, Jeno Major și Adrian Prohaska. Producția de la Sibiu a primit premiul „pentru cea mai bună muzică” în cadrul Festivalului Gulliver 2014.

Spectacolul va fi prezentat în limba română:



- Vineri, 27 februarie, de la ora 11:00

- Sâmbătă, 28 februarie, de la orele 11:00 și 18:00

- Duminică, 1 martie, de la ora 11:00

Spectacolul, va fi prezentat, de asemenea în limba germană cu supratitrare în limba română.

Versiunea în limba germană este programată joi, 26 februarie, de la ora 18:00.

VEZI ȘI: 23 februarie, ziua de naştere a împăratului Naruhito. Miracolul japonez și o lecție de civilizație