€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Cultura Teatru - Dans Teatrul Național ''I. L. Caragiale'': Dosarele de concurs pentru postul de manager pot fi depuse până pe 5 martie
Data publicării: 15:48 20 Ian 2026

Teatrul Național ''I. L. Caragiale'': Dosarele de concurs pentru postul de manager pot fi depuse până pe 5 martie

Teatrul National

Data limită până la care pot fi depuse dosarele de concurs și proiectele de management pentru postul de manager al Teatrului Național ''I. L. Caragiale'' este 5 martie, informează marți Ministerul Culturii.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se înscrie la concurs se află: cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale UE și domiciliul în România, experiență în management, să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii patru ani, nu a suferit condamnări penale și civile incompatibile cu funcția pentru care candidează, nu deține o funcție de manager la o altă instituție publică de cultură din România.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), până la data de 5 martie, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane - etajul 4, camera 419.

Calendarul concursului este:

* 20.01.2026, aducerea la cunoștința publică a: condițiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informațiilor (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului), anunță Agerpres.

* 5.03.2026, data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;

* 6.03-10.03.2026, selecția dosarelor;

* 11.03-20.03.2026, analiza proiectelor de management - prima etapă;

* 23-24.03.2026, susținerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă.

În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua se va aduce la cunoștința candidaților și la cunoștința publică rezultatul concursului și afișarea acestuia.

Contestațiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi depuse la Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, prin grija autorității, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

La data semnării contractului de management cu candidatul declarat câștigător, se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Culturii toate proiectele de management admise în prima etapă a concursului.

Participarea la concurs implică acordul candidaților pentru publicarea proiectelor de management, cu respectarea legislației în vigoare. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Reguli noi pentru prețurile și rambursarea medicamentelor: Acord european semnat de Ministerul Sănătății
Publicat acum 12 minute
Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Publicat acum 34 minute
Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Publicat acum 38 minute
De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 38 minute
Indianul care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat, copleșit de donațiile românilor: Iubesc oamenii din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 41 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 9 ore si 33 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 19 ore si 5 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close