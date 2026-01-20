Teatrul Național ''I. L. Caragiale'': Dosarele de concurs pentru postul de manager pot fi depuse până pe 5 martie

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se înscrie la concurs se află: cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale UE și domiciliul în România, experiență în management, să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii patru ani, nu a suferit condamnări penale și civile incompatibile cu funcția pentru care candidează, nu deține o funcție de manager la o altă instituție publică de cultură din România.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la sediul Ministerului Culturii (Bd. Unirii nr. 22, sector 3), până la data de 5 martie, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane - etajul 4, camera 419.

Calendarul concursului este:

* 20.01.2026, aducerea la cunoștința publică a: condițiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informațiilor (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului), anunță Agerpres.

* 5.03.2026, data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;

* 6.03-10.03.2026, selecția dosarelor;

* 11.03-20.03.2026, analiza proiectelor de management - prima etapă;

* 23-24.03.2026, susținerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă.

În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua se va aduce la cunoștința candidaților și la cunoștința publică rezultatul concursului și afișarea acestuia.

Contestațiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi depuse la Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, prin grija autorității, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

La data semnării contractului de management cu candidatul declarat câștigător, se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Culturii toate proiectele de management admise în prima etapă a concursului.

Participarea la concurs implică acordul candidaților pentru publicarea proiectelor de management, cu respectarea legislației în vigoare. (Claudia Calotă)