Avem imagini șocante. Show total despre un caz mortal la Apropo

Este un spectacol despre setea de audiență și cruzimea din lumea showbizului. Mai exact, vorbim despre un spectacol de teatru construit ca o emisiune TV live, unde realitatea se transformă în senzațional.

„Avem imagini șocante – show total despre un caz mortal” aduce pe scenă mecanismele din spatele televiziunii de tip tabloid și întrebarea esențială: cât de departe pot merge producătorii pentru audiență?

Plecând de la sezonul 2021 al unei emisiuni care încă rulează pe micile ecrane, producția transformă fragmente greu de crezut în comedie-amară și satiră. De la lacrimă la crimă, de la dramă la spectacol, totul este pus sub lupa ironiei.

Distribuția reunește actorii Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora și Cătălin Haiducescu, iar regia este semnată de Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic și Cosmin Gaspar. Dramaturgia și documentarea aparțin lui Șerban Melnic.

