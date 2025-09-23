€ 5.0774
Data actualizării: 18:55 23 Sep 2025 | Data publicării: 18:53 23 Sep 2025

Avem imagini șocante. Show total despre un caz mortal la Apropo

Autor: Anca Murgoci
Avem imagini șocante teatrul apropo
 

„Avem imagini șocante”.

Este un spectacol despre setea de audiență și cruzimea din lumea showbizului. Mai exact,  vorbim despre un spectacol de teatru construit ca o emisiune TV live, unde realitatea se transformă în senzațional.

„Avem imagini șocante – show total despre un caz mortal” aduce pe scenă mecanismele din spatele televiziunii de tip tabloid și întrebarea esențială: cât de departe pot merge producătorii pentru audiență?

Plecând de la sezonul 2021 al unei emisiuni care încă rulează pe micile ecrane, producția transformă fragmente greu de crezut în comedie-amară și satiră. De la lacrimă la crimă, de la dramă la spectacol, totul este pus sub lupa ironiei.

Distribuția reunește actorii Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora și Cătălin Haiducescu, iar regia este semnată de Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic și Cosmin Gaspar. Dramaturgia și documentarea aparțin lui Șerban Melnic.

 

Mai multe detalii, aici:

Avem imagini șocante - show total despre un caz mortal.

De: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Un spectacol de teatru de tip emisiune TV, construit ca și cum te-ai afla live în platou, care transformă realitatea în senzațional!

O emisiune de televiziune românească a scăzut în audiență. Producătorii încearcă revitalizarea cu orice preț a acesteia, folosindu-se de poveștile unor oameni simpli.

Cât de departe pot merge pentru audiență? Sunt dispuși să facă orice? Care e prețul pe care-l plătesc? Urmează să aflăm doar în câteva momente.

De la lacrimă la crimă, dramă ce pare comedie, ”Avem Imagini Șocante!” este un spectacol ce are la bază sezonul 2021 al unui show de televiziune ce încă rulează pe micile ecrane.

Folosind momente greu de crezut că ar putea fi reale, echipa artistică dezvăluie realitatea, setea de faimă și cruzimea din lumea showbizului.

Durata: o oră și treizeci de minute fără pauză

Genul programului: Comedie-amară

Cu: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora, Cătălin Haiducescu

Regia: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Dramaturgia și documentarea: Șerban Melnic

Scenografia: Mădălina Niculescu

Multimedia Design: Ștefan Săcuiu

Sound Design: Alexandru Barbu

Compoziție muzicală: Valeriu Șerban

Afiș: Maria Rusu

Când? Vineri, 24 octombrie, ora 19:30 acces de la 19:15, la Teatrul Apropo din București. Bilete găsiți aici - https://m.iabilet.ro/bilete-avem-imagini-socante-115916/

