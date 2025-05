Golde-Danit, nepoata medicului personal al premierului Netanyahu, pe scena Teatrului Evreiesc din București

În cadrul Festivalului, pe 24 mai, ora 19:00, Yiddishpiel Theatre din Israel în cooperare cu Jerusalem Lyric Opera prezintă piesa „Mireasa de aur” cu Golde-Danit Berkovitz, nepoata doctorului Dr. Herman Berkovitz, medicul personal și prietenul premierului Netanyahu, în rolul principal.

Despre ce este vorba:

Primul act se petrece într-un sat evreiesc din Rusia (shtetl), unde frumoasa Goldele, abandonată în copilărie, află că a moștenit o avere de la tatăl ei, care plecase în America la scurt timp după nașterea ei. Ea plănuiește să pornească într-o călătorie în jurul lumii pentru a revendica averea tatălui și pentru a-și întâlni mama biologică, cu posibilitatea de a-și găsi și dragostea pe parcurs. Dintr-odată, este curtată de toți tinerii din sat, inclusiv de chipeșul student la universitate, Misha, de care este îndrăgostită. Însă Goldele anunță că se va căsători cu acela care îi va găsi mama pierdută.

Al doilea act o aduce pe Goldele, alături de câțiva prieteni, peste ocean, în căutarea drumului de la sărăcie la bogăție și a visului american. Ei se adaptează la agitația și ritmul intens al orașului New York. Pretendenții încep să apară din nou, dar care dintre ei i-a găsit mamei lui Goldele — și, odată cu asta, va câștiga mâna Miresei de Aur?

Producător

Yiddishpiel Theatre in cooperation with the Jerusalem Lyric Opera

Autor

Joseph Rumshinsky

Regia și scenografia

Joseph Rumshinsky

Adaptare / Dramatizare

Rachel Barkan & Dr. Sofia Mazar

Coregrafia

Tehila Cikk

Aranjament muzical

Dr. Sofia Mazar

Distribuție

Golde-Danit Berkovitz

Khane-Noy Shiloh

Toybe-Karin Faingold

Kalmen-Veronika Kurmanov

Sheina-Rachel Barkan

Misha-Sergey Bartenyev

Pinchas-Dmitrii Negrimovskii

Motke-Asaf Arzi

Limba

Idiș (cu translație în limba română și engleză)

Fotografii

Slomo Bashin

AICI PUTEȚI GĂSI BILETE - https://www.mystage.ro/spectacole/spectacol-mireasa-de-aur-israel-4745

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News