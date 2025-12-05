€ 5.0919
Cultura



 
DCNews Cultura Oana Pellea și Lari Georgescu au jucat în Micul Prinț, la Luxemburg
Data publicării: 13:20 05 Dec 2025

Oana Pellea și Lari Georgescu au jucat în Micul Prinț, la Luxemburg
Autor: Flaviu Predescu

teatru Oana Pellea și Lari Georgescu au jucat în Micul Prinț, la Luxemburg
 

Sărbătoarea Zilei Naționale a României în Marele Ducat al Luxemburgului s-a desfășurat anul acesta la Teatrul Mierscher din Mersch.

Evenimentul care a marcat 1 Decembrie, zi simbol pentru românii de pretutindeni, a fost spectacolul de teatru ”Micul Prinț”, susținut de actorii Oana Pellea și Lari Georgescu, în fața unui public numeros. 

„Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai oficialităților luxemburgheze, personalități din mediul academic, precum și un număr mare de români. Piesa a fost jucată în limba română cu subtitrare în limba franceză”.

O comunitate românească dinamică 

„Mesajul ambasadorului României, Livia Rusu, a subliniat semnificația Zilei Naționale, relația multidimensională care există între România și Luxemburg, precum și legăturile solide de ordin uman, care sunt susținute prin existența unei comunități românești dinamice și bine integrate. 

Spectacolul ”Micul Prinț” a fost creat în 2024 ca omagiu la împlinirea a 80 de ani de la moartea scriitorului Antoine de Saint-Exupery. Reprezentația a celebrat, în același timp, apartenența României la Francofonie, evenimentul fiind înscris în suita de acțiuni culturale ale Organizației Internaționale a Francofoniei. 

Nu în ultimul rând, această manifestare încheie seria de acțiuni diplomatice care au marcat, în cursul anului 2026, împlinirea a 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Luxemburg”, arată un comunicat al Ambasadei României la Luxemburg.

oana pellea
luxemburg
