Excelența Sa Adrian Zuckerman și Andrei Caramitru, analist economic, au discutat la DC News și DC Business despre actualitatea economică și politică, atât internă, cât și internațională. Caramitru a prezentat un orizont sumbru pentru lumea occidentală, analizând războiul din Ucraina, ani de conflict, avansul teritorial al Rusiei și războiul hibrid dus pe continent. În ciuda sancțiunilor, Rusia rămâne stabilă datorită Chinei, iar Caramitru ridică teza despre un plan foarte bine gândit care să ducă la distrugerea Europei, în baza slăbiciunior sale și a presiunilor puse.

"Ce s-a întâmplat, și aici vorbesc foarte critic atât de Europa cât și de tot Vestul în general, e foarte important"

„Totul are până la urmă un cost. E ca o asigurare. Când îți iei o asigurare trebuie să plătești niște bani ca să nu-ți ardă casa. Dacă îți vin niște hoți în cartier, trebuie să investești să-ți pui niște ziduri mai mari. Te costă acele ziduri, dar dacă nu ți le pui, o să-ți vină hoții în casă și s-ar putea să te și omoare. Totul are fundamental un cost. Ce s-a întâmplat, și aici vorbesc foarte critic atât de Europa cât și de tot Vestul în general, e foarte important. Noi nu am înțeles că trebuie să ne și protejăm. Există, pur și simplu, niște costuri. Nu merge doar să dai asistență socială la 50% din populație să nu mai muncească, să aruncăm cu banii pe toate prostiile cum s-a întâmplat în ultimii ani și să ne îndreptăm spre un socialism și un stat social prost înțeles, în loc să ne apărăm. Asta s-a întâmplat.

"Germania a făcut business cu Rusia. Asta a făcut doamna Merkel atunci. Știu că Trump a criticat masiv chestiunea"

Ce s-a făcut? Germania a făcut business cu Rusia. După Crimeea au vrut să facă Nord Stream-ul, care a fost o mișcare esențial anti-europeană. Asta a făcut doamna Merkel atunci. Știu că Trump a criticat masiv chestiunea și a impus și sancțiuni pe Nord Stream. Atât Europa cât și parțial America au oameni în foarte multe locuri care spun 'domne ce contează? Facem business. Se mai supără lumea că mai tăiem niște costuri de asistență socială, mai mărim cu un an vârsta de pensionare, se mai supără câțiva oameni pe aici și pe acolo, dar nu ne permitem'. Ne permitem fără probleme. Sunt bani mai mulți decât putem să ne imaginăm dacă luăm tot Vestul împreună. Putem pulveriza Rusia și China fără probleme, doar dacă ne organizăm și nu aruncăm banii pe prostii. Acum suntem prea liniștiți. Mă uit și în România. Cresc salariile și pensiile cu 40% în 2 ani. Le plafonezi un an. Nu le tai, ci pur și simplu le plafonezi. Nu le mai crești. Apoi lumea urlă că moare de foame. Păi dacă ți-a crescut salariul și pensia cu 40% în 2 ani și acum o ții la fel, nu ești mai bine ca acum doi ani?

"Vor să aibă o Europă care se distruge în război generalizat"

Noi nu mai suntem în stare să înțelegem că suntem într-un război existențial. Eu vă spun foarte clar că dacă nu se întâmplă ceva să ne trezim în România, în Europa, în tot Vestul, și să înțelegem că Rusia și China vor să ne distrugă, atunci nu vom mai putea riposta. Nu vor să aibă o Europă puternică. Vor să aibă o Europă care se distruge în război generalizat. Europa greșește și-mi asum ce spun. Europa a devenit ultra dependentă de niște exporturi în China, dar China exportă mai mult și subvenționat. Ei spun așa 'vreau să distrug industria de automobile. Cum fac asta? Vindem mașini la 10.000 de euro'. Cum să faci competiție la așa ceva în momentul în care ăla e subvenționat de către statul chinez? Cum faci? Pe parcurs o să intrăm în faliment. De unde o să vină banii pe viitor? Dacă noi nu înțelegem că există un plan extrem de bine de pus la punct de distrugere al Europei prin presiuni, TikTok, războiul de acum, dezinformare, atac comercial, înseamnă că n-am înțeles nimic. Și verdele acesta excesiv din energie (Green Deal n.r.) a fost tot parte din acest plan ca să ne închidem capacitățile de producție”, a explicat Andrei Caramitru.

