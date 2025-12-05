€ 5.0919
Politica

Lebădă neagră înainte de votul pentru București. Ciprian Ciucu: Toți contracandidații mă bagă-n buzunar
Data publicării: 16:18 05 Dec 2025

EXCLUSIV Lebădă neagră înainte de votul pentru București. Ciprian Ciucu: Toți contracandidații mă bagă-n buzunar
Autor: Iulia Horovei

ciprian ciucu candidat pnl la primaria capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Sursa foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu a dezvăluit detalii din viața sa personală, în exclusivitate pentru DC News, la trei zile distanță de alegerile pentru Primăria Capitalei.

Cu trei zile înainte ca bucureștenii să-și aleagă noul primar general pentru următorii patru ani, Ciprian Ciucu a răspunsla DC News, unor întrebări referitoare la viața sa personală.

Citește și: Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu: Locuiesc într-un apartament comunist și am o mașină Renault

Candidatul PNL la PMB a spus că locuiește într-un apartament dintr-un bloc comunist, în Drumul Taberei, și deține o mașină Renault.

„N-am scheleți în dulap. Locuiesc, după cinci ani de mandat și după bugete semnificative pe care le-am gestionat, într-un apartament de trei camere și am o mașină Renault, în Drumul Taberei, la bloc comunist. Toți contracandidații mă bagă-n buzunar în ceea ce privește averea. Am același stil de viață”, a spus Ciprian Ciucu, joi, la emisiunea DC Votez de la DC News, în dialog cu Răzvan Dumitrescu și Roxana Neagu.

El a mai spus, în exclusivitate pentru DC News, că atacurile la adresa sa sunt „factual, exact opuse a comportamentului meu ca primar general”, adăugând că are „25 de procese cu diferiți dezvoltatori imobiliari”, ceea ce, spune el, contrazice total „minciunile” spuse în campanie potrivit cărora ar fi controlat de „mafia imobiliară”.

Citește și: Cine este Ciprian Ciucu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

ciprian ciucu
alegeri locale bucuresti
alegeri locale 2025
alegeri bucuresti 2025
Comentarii

