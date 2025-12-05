Cu trei zile înainte ca bucureștenii să-și aleagă noul primar general pentru următorii patru ani, Ciprian Ciucu a răspuns, la DC News, unor întrebări referitoare la viața sa personală.

Ciprian Ciucu: Locuiesc într-un apartament comunist și am o mașină Renault

Candidatul PNL la PMB a spus că locuiește într-un apartament dintr-un bloc comunist, în Drumul Taberei, și deține o mașină Renault.

„N-am scheleți în dulap. Locuiesc, după cinci ani de mandat și după bugete semnificative pe care le-am gestionat, într-un apartament de trei camere și am o mașină Renault, în Drumul Taberei, la bloc comunist. Toți contracandidații mă bagă-n buzunar în ceea ce privește averea. Am același stil de viață”, a spus Ciprian Ciucu, joi, la emisiunea DC Votez de la DC News, în dialog cu Răzvan Dumitrescu și Roxana Neagu.

El a mai spus, în exclusivitate pentru DC News, că atacurile la adresa sa sunt „factual, exact opuse a comportamentului meu ca primar general”, adăugând că are „25 de procese cu diferiți dezvoltatori imobiliari”, ceea ce, spune el, contrazice total „minciunile” spuse în campanie potrivit cărora ar fi controlat de „mafia imobiliară”.

