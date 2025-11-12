Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a spus pe cine consideră cel mai bun fost primar al Bucureștiului.

„Care a fost cel mai bun primar al Bucureștiului și de ce?”, l-a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DCNews, în cadrul unei rubrici de întrebări-fulger.

„Cred că Traian Băsescu a fost. Acum fiecare se raportează la Traian Băsescu într-un fel sau altul. Eu îl văd pe Traian Băsescu, pentru că s-au luat niște decizii curajoase. Vă aduceți aminte Chioșcariada? Cum arăta Bucureștiul? Cei mai în vârstă își aduc aminte în ce hal era Bucureștiul. A luat niște decizii corecte. (...) S-au început niște proiecte mari de infrastructură pe vremea lui Traian Băsescu. A stat puțin, doar un mandat, dar a fost unul în care s-au început multe lucruri. Îl evaluez nu ca politician, ci ca bun administrator.

(...) Mai mult, Podul Basarab a fost gândit de către Traian Băsescu”, a spus candidatul PNL la PMB, răspuns la care a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac: „Și finalizat de Sorin Oprescu”.

Ce mașină conduce candidatul la PMB, Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a spus la DCNews și care este salariul pe care îl are în prezent - „17.000 de lei”, dar și ce mașină conduce: „un Renault”.

„Ce-ați făcut cu garsoniera pe care ați cumpărat-o cu 17.000 de dolari?”, l-a mai întrebat Anca Murgoci.

Ciprian Ciucu a răspuns: „E închiriată. Îmi plătește rata la casă - la apartament”.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a mai dezvăluit, în exclusivitate pentru DCNews, că deține o altă pisică, pe lângă cea care a devenit „vedetă”, de la Primăria Sectorului 6: „A crescut foarte mult. E foarte drăguță. Cea de la serviciu face ce fac pisicile cel mai mult, doarme”.

Și cea de acasă doarme, mai spune Ciucu: „Se scoală dimineață, la ora 05.00, dar o iubesc și o accept așa cum e”, a mai spus el.