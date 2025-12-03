€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Politica Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Îl susține pe Daniel Băluță / Video
Data actualizării: 12:15 03 Dec 2025 | Data publicării: 11:08 03 Dec 2025

Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Îl susține pe Daniel Băluță / Video
Autor: Andrei Itu

INSTANT_CAMPANIE_BALUTA_TEODOROVICI_10_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Îl susține pe Daniel Băluță Inquam Photos / Gyozo Baghiu
 

Candidatul la Primăria București, Eugen Teodorovici, a anunțat că se retrage și a menționat că îl va susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Eugen Teodorovici a afirmat că este alături de prietenul și colegul său, Daniel Băluță, ”cu tot sufletul și toată experiența sa.

Candidatul PSD Daniel Băluță a făcut o vizită de lucru la Pasajul Apărătorii Patriei, la care a participat și Eugen Teodorovici.

”Suntem într-o competiție pentru București, pentru bucureșteni”

”Astăzi, suntem într-o competiție pentru București, pentru bucureșteni în primul și în primul rând. De ce? Eu sunt convins că bucureștenii pot avea, în acest moment, pe cineva care să asigure o coeziune la nivelul capitalei. Nu pot să accept că părinții, copiii, adulții și bucureștenii să fie tratați diferit în funcție de sectorul din care provin ( ...) Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci este doar pentru cetățenii. 

De asta, astăzi, motivul pentru care sunt aici, este acela de a mă alătura cu tot sufletul și toată experiența mea alături de Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu, de-atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vis-a-vis de, să zic așa, proiecte în trecut, banii pentru acestea și vreau să aduc alături de omul care are experiența, să zic, la nivel local, la firul ierbii, discuția, proiectele pentru oameni, experiența de a face lucrurile se întâmple, cu experiența mea la nivel național.”, a spus Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Îl susține pe Daniel Băluță / Video - Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Protocol între Eugen Teodorovici și Daniel Băluță

”Astăzi se va încheia un protocol, prin care toate măsurile pe care eu le-am propus să fie cuprinse în programul lui Daniel. Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București, pentru că am văzut cum unii se plâng de lipsa banilor în București. Daniel, mult succes și ai tot sprijinul meu!”, a mai spus Eugen Teodorovici.

VIDEO

Vezi și - Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

candidat daniel baluta
eugen teodorovici
alegeri primaria bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Reacția lui Sorin Grindeanu, după ce Victor Ponta a semnat moțiunea de cenzură inițiată de AUR
Publicat acum 11 minute
Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC
Publicat acum 27 minute
Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto
Publicat acum 39 minute
Barajul Paltinu, leapșa pe secate între două Românii. De ce ESZ a fost scoasă din schemă și ce se întâmplă cu alternativa Lunca Mare
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită. Cui ceruse 5.000 de euro - Surse DC NEWS
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 23 ore si 5 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close