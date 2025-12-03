Eugen Teodorovici a afirmat că este alături de prietenul și colegul său, Daniel Băluță, ”cu tot sufletul și toată experiența sa.

Candidatul PSD Daniel Băluță a făcut o vizită de lucru la Pasajul Apărătorii Patriei, la care a participat și Eugen Teodorovici.

”Suntem într-o competiție pentru București, pentru bucureșteni”

”Astăzi, suntem într-o competiție pentru București, pentru bucureșteni în primul și în primul rând. De ce? Eu sunt convins că bucureștenii pot avea, în acest moment, pe cineva care să asigure o coeziune la nivelul capitalei. Nu pot să accept că părinții, copiii, adulții și bucureștenii să fie tratați diferit în funcție de sectorul din care provin ( ...) Am fost și voi rămâne întotdeauna un independent. Dar, totuși, independența înseamnă și faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni personale, și că tot ceea ce trebuie să faci este doar pentru cetățenii.

De asta, astăzi, motivul pentru care sunt aici, este acela de a mă alătura cu tot sufletul și toată experiența mea alături de Daniel Băluță, colegul meu, prietenul meu, de-atâția ani ne cunoaștem și am avut multe discuții vis-a-vis de, să zic așa, proiecte în trecut, banii pentru acestea și vreau să aduc alături de omul care are experiența, să zic, la nivel local, la firul ierbii, discuția, proiectele pentru oameni, experiența de a face lucrurile se întâmple, cu experiența mea la nivel național.”, a spus Eugen Teodorovici.

Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Îl susține pe Daniel Băluță / Video - Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Protocol între Eugen Teodorovici și Daniel Băluță

”Astăzi se va încheia un protocol, prin care toate măsurile pe care eu le-am propus să fie cuprinse în programul lui Daniel. Voi fi alături de Daniel în campanie și ulterior, nu va avea problema banilor în București, pentru că am văzut cum unii se plâng de lipsa banilor în București. Daniel, mult succes și ai tot sprijinul meu!”, a mai spus Eugen Teodorovici.

VIDEO

Vezi și - Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!