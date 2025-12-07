Vlad Gheorghe trimite săgeți către USR după înfrângerea din București și răspunde întrebării: Veți intra în PNL?

Decizia s-a dovedit a fi inspirată, Ciprian Ciucu reușind să câștige alegerile la distanță mare de Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, cel care s-a clasat abia pe poziția a patra.

Vlad Gheorghe a înțepat și USR-ul „care a insistat până în ultimul moment să nu înțeleagă ceea ce era evident pentru noi toți”.

Într-o intervenție la B1 TV, acesta a afirmat că numărătoarea paralelă pe care echipa lui o face arată că Anca Alexandrescu s-a clasat pe poziția secundă.

În momentul redactării acestei știri, după numărarea a 96.74% din procesele verbale din București, Anca Alexandrescu e cotată pe locul doi cu 22.12%, având un avans de peste 8.000 de voturi în fața lui Daniel Băluță, cotat cu 20.66%.

„Progresia matematică, apropo de clanul matematicienilor, ne arată clar că va rămâne pe locul acesta Anca Alexandrescu”, a comentat ironic Vlad Gheorghe.

Întrebat dacă „de la clanul matematicienilor” va intra în PNL, Vlad Gheorghe a afirmat că nu o va face.

„Nu voi face acest lucru, dar așa cum am spus-o înainte, lucrurile trebuie luate foarte în serios și trebuie să existe o alianță pe dreapta. Toate acestea le-am spus public, nu e niciun secret”, a conchis Vlad Gheorghe, la B1 TV.