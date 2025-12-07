Alegeri locale București, votul pentru primar. Interviurile momentului la DCNews - VIDEO

Invitații orei 13:00 sunt Laura Chiriac - jurnalist și Marius Luican, sociolog.

Invitații orei 12:00 sunt Ciprian Necula - sociolog și Ilie Marinescu - psiholog.

Astăzi, 7 decembrie, bucureștenii își aleg primarul general, într-o zi cu miză uriașă pentru viitorul politic al Capitalei și, implicit, al României. Cine are cele mai mari șanse de câștig? Ce decid alegătorii și cum arată dinamica votului în 2025?

Pentru a analiza strategiile de campanie și profilul votanților de la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, DC News transmite live, de la ora 12:00, o ediție specială a emisiunii DC Votez, moderată de jurnalistul Val Vâlcu, alături de invitați de seamă – sociologi, jurnaliști și analiști.

Nu ratați analiza momentului, doar pe DC News! Vom avea invitați de seamă: sociologi, jurnaliști, dar și analiști.