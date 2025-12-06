€ 5.0919
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Alegeri 7 decembrie 2025: Câţi români sunt aşteptaţi la urne
Data publicării: 21:53 06 Dec 2025

Alegeri 7 decembrie 2025: Câţi români sunt aşteptaţi la urne
Autor: Mihai Ciobanu

vot alegeri locale Sursa foto: Agerpres
 

Autoritatea Electorală Permanentă prezintă situaţia numărului de alegători pentru alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetăţeni;

Numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări;

Numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 21.393 de cetăţeni.

Precizăm că Registrul electoral a fost actualizat atât prin importuri de date de la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor şi de la Direcţia Generală de Paşapoarte, cât şi prin radieri efectuate de persoanele autorizate din cadrul primăriilor.

Citiţi şi: Alegeri Primărie București 2025 LIVE. Bogdan Chirieac - Simona Gheorghe, ediție specială DCNews - RomâniaTV

Potrivit Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

alegeri bucuresti 2025
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

