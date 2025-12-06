Alegeri 7 decembrie 2025: Câţi români sunt aşteptaţi la urne

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 2.193.680 de cetăţeni;

Numărul total al alegătorilor înscrişi pe listele electorale complementare este de 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări;

Numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 21.393 de cetăţeni.

Precizăm că Registrul electoral a fost actualizat atât prin importuri de date de la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor şi de la Direcţia Generală de Paşapoarte, cât şi prin radieri efectuate de persoanele autorizate din cadrul primăriilor.

Potrivit Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.