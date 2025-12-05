Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, este un mare iubitor de animale. Știți deja că are două pisici: una acasă și una la Primăria Sectorului 6. În cadrul emisiunii DC Anima, Tudor-Tim Ionescu l-a provocat și l-a rugat să facă o promisiune scrisă pentru cei care au prieteni patrupezi. Ciprian Ciucu a acceptat imediat. Ceea ce a așternut pe foaia semnată la DC News reprezintă o decizie importantă pentru toate animalele.

"Da, sunt de acord. Semnez acum"

Tudor Tim: "Noi am fost colegi în Consiliul General. Tu ai avut niște declarații în trecut de susținere a eutanasierii câinilor din adăposturile publice, care acum au revenit. Nu e o surpriză pentru tine. Toată lumea mi-a zis să te întreb de chestiunea asta. Hai să o clarificăm, pentru că e un punct spinos pentru multă lume care e interesată de domeniu."

Ciprian Ciucu: "Așa este. Am făcut acele declarații până să intru în politică. Am spus într-un articol că după acea tragedie în care a murit un copil, Ionuț Anghel, din cauza unor câini scăpați dintr-o curte - eu în acel moment aveam un copil care avea vârsta aceea de atunci. Am luat-o atunci foarte personal și am fost emoțional foarte afectat. Atunci mi-am zis că 'de ce primăria nu practică eutanasierea câinilor fără stăpân'? De atunci am mai învățat și eu. Am văzut că în ultimii ani ASPA s-a mișcat foarte bine. Am văzut că funcționează adăposturile pentru căței și funcționează foarte bine și adopțiile. Nu aveam încredere în adopții înainte de acțiunea ASPA. Bine, am fost și într-un context în care mi s-au prezentat mai mult aspectele negative. Oamenii se mai schimbă și mă bucur sincer că am ajuns la altă înțelegere. Nu am rămas la acea declarație dată sub imperiul acelor emoții. Acum e cumva invers. Dacă atunci am vizualizat acea tragedie, acum nu pot să mă obișnuiesc cu ideea că aș putea să fiu cel care ar genera moartea unor căței. Aș vrea să spun cât se poate de clar că nu mai sunt de acord cu acea 'soluție', pentru că nu este o soluție."

Tudor Tim: "A fost o tragedie care a schimbat foarte multe lucruri. (...) Noi am avut în Consiliul General niște puncte divergente pe acest subiect, dar e important să punctăm ceva ce oamenii nu știu. În 2017, când Bucureștiul a decis prin Consiliul General să se oprească din eutanasiere și să meargă pe o direcție de modernizare a acestei instituții, pe care am văzut că ai introdus-o în viziunea ta, la început nu ai fost de acord. După ce ne-am așezat la masă și am discutat, nu o să uit niciodată, ai înțeles inițiativa și ai spus că vei susține proiectul. Așa ai și făcut, ai votat și tu proiectul de modernizare. Tot ce s-a întâmplat de acolo a fost foarte important. Acum trebuie să preiau modelul care a fost deja făcut, nu știu dacă ești de acord sau nu, vreau să-ți asumi în scris, cu semnătură, aici la noi în emisiune, că nu vei reveni asupra eutanasierii."

Ciprian Ciucu: "Da, sunt de acord. Semnez acum."

Tudor Tim: "Cu excepția, și voi face eu mențiunea asta, cazurilor clinice care necesită acest lucru, în baza unei decizii avizate a medicului veterinar. Ne referim la eutanasiere, această 'metodă' de gestionare a câinilor în masă care a eșuat total."

CITEȘTE ȘI: Planul lui Ciucu pentru traficul din București, dacă ajunge primar. Care e, de fapt, miza esențială

Corgii au luat cu asalt platoul emisiunii DC Anima! Momente adorabile surprinse de camerele de filmat - VIDEO

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: