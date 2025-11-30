DC Anima a venit cu un nou episod vineri pe DC News și DC News TV. De data aceasta, discuția s-a mutat asupra câinilor Corgi, rasa atât de iubită de regina Elisabeta a Marii Britanii. O rasă de talie mică, dar cu personalitate uriașă, așa cum a explicat și Anca Georgescu, medic veterinar. Anca Georgescu s-a dedicat creșterii responsabile a acestor animăluțe și a venit cu cele mai bune sfaturi pentru oamenii care vor să-și ia un astfel de câine. Totodată, ea a povestit despre cum se dresează acești câini, dar și cât de curajoși sunt. Emisiunea a fost unică, iar cei mai buni prieteni ai omului au adus în platou momente adorabile.

Anca Georgescu: Sunt niște câini cărora nu le este frică de nimic

Anca Georgescu: "Sunt niște câini cărora nu le este frică de nimic, mai ales dacă au cu ei și încrederea oferită de stăpân, de prietenul uman. Nu au frici. Mă rog, dacă nu sunt din categoria de 1% din câini care au o anxietate într-un fel sau altul, atunci, în mod normal, rasa este foarte curajoasă. Se duce liniștit în față cu 'pieptul dezgolit', ca să zicem așa".

Tudor-Tim Ionescu, surprins de reacția câinilor prezenți în platoul emisiunii

Tudor-Tim Ionescu: "Da, păi cele mai bune exemple sunt chiar cei de aici. O să punem niște filmulețe. Avem un coleg care s-a lăsat cu camera pentru a-i filma de jos; la noi lucrurile sunt dinamice, iar toți cei 4 au avut o reacție neașteptată. O cameră e o chestie mare, neagră, care pentru ei arată destul de ciudat și care, de multe ori, pentru foarte mulți câini — am văzut asta inclusiv la câinii mei — îi sperie. Ei, în schimb, s-au dus nu doar să miroasă, ci să și pupe, să se distreze, să joace cu ea. Chiar s-au urcat pe cameră. E o chestie, cum spuneai și tu, de curaj pentru ei. Aș vrea să te întreb cât de greu e să-i crești? Te întreb asta și-n calitate de crescător autorizat al Asociației Chinologice Române (...)".

Anca Georgescu: "Într-adevăr, noi trebuie să fim foarte conștienți că, pentru a fi un crescător responsabil, trebuie urmărită creșterea lor într-un mod în care să nu-i afecteze nici genetic, nici genotipic, nici fenotipic sau în niciun alt mod. Să nu facem încrucișări doar de dragul de a face încrucișări. E bine să renunțăm la ideea aia că 'trebuie să facă și el sau ea odată pui'".

Mitul demontat de Anca Georgescu

Tudor-Tim Ionescu: "Da, e un mit. Nu e susținut de niciun studiu sau de o bază științifică".

Anca Georgescu: "Exact! Trebuie să înțeleagă toată lumea că procesul de castrare sau sterilizare, indiferent că este mascul sau femelă, nu este un lucru rău. Nu este un 'bau bau'. Nu e o chestiune care să le dăuneze câinilor. Faptul că eu îmi iau un câine, ca și proprietar, ca și om care nu face parte din categoria de crescător autorizat, și fac acest proces de sterilizare, din contră, viața mea va fi mai ușoară, viața familiei mele va fi mai ușoară, viața câinelui meu va fi mai ușoară. Îl ajut și pe el și mă ajut și pe mine. Viața mea în casă devine simplă și ușoară. Elimin toate problemele medicale pe care le poate avea un câine odată cu înaintarea în vârstă și așa mai departe.

Recomand tuturor oamenilor care vor să-și ia un Corgi sau orice fel de câine să apeleze cu încredere la Asociația Chinologică Română, pentru că acolo sunt înscriși toți crescătorii autorizați de orice fel de rasă. Oamenii sunt responsabili, profesioniști și știu ce au de făcut".

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: