Galați, circulație în condiții de iarnă

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe drumurile din județul Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.
"Deși nu au fost semnalate ninsori abundente, temperaturile scăzute favorizează apariția poleiului. În acest context, încă din primele ore ale dimineții de luni, 29 decembrie, au fost demarate acțiuni de împrăștiere a materialului antiderapant.
Printre sectoarele de drumuri județene cele mai expuse riscului de formare a poleiului se numără: DJ 251 (Galați - Slobozia Conachi - Pechea), DJ 255 (Pechea - Rediu - Cuca) și DJ 261 A (Frumușița- Scânteiești- DN24D).
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteorologice", a anunțat Costel Fotea.
