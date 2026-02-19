€ 5.0941
DCNews Stiri Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Data publicării: 09:52 19 Feb 2026

Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Autor: Ioan-Radu Gava

raed_arafat_inquam_foto_58280700 Inquam Photos / Ilona Andrei

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a venit cu clarificări, după ce mulți oameni s-au plâns că au fost treziți de mesajul Ro-Alert de la ora 04:20.

După „Comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF ieri dimineață“, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că astfel de mesaje se transmis „atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate“.

„Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu.

Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație“, precizează Arafat.

CITEȘTE ȘI                -               Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

Raed Arafat cere scuze pentru disconfortul creat

Șeful DSU transmite „scuze pentru disconfortul creat unor persoane“, dar în același timp solicită „înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor“.

„Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală.

Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS.

Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate.

Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu“, a mai precizat Raed Arafat.

raed arafat
ro alert
romani
