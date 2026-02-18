€ 5.0941
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Bogdan Chirieac, întrebare-cheie după ce judecătorul CCR, susținut de PSD, s-a răzgândit pe pensiile magistraților
Data publicării: 22:13 18 Feb 2026

Bogdan Chirieac, întrebare-cheie după ce judecătorul CCR, susținut de PSD, s-a răzgândit pe pensiile magistraților
Autor: Tiberiu Vasile

CCR spune „da” tăierii pensiilor speciale ale magistraților, după luni de blocaj. Chirieac: O mare lipsă de încredere. CCR-ul are nevoie de o reformă majoră Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

Curtea Constituțională a României a declarat constituțională legea care taie pensiile speciale ale magistraților și crește vârsta de pensionare. Decizia a fost comentată de analistul Bogdan Chirieac.

Decizia a venit târziu. După cinci încercări ratate și luni întregi de blocaj. Doar pe noul proiect. Astăzi, Curtea Constituțională a României a spus, în sfârșit, „da” unei reforme care a tot fost amânată. Cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”, judecătorii CCR au declarat constituțională legea care taie din pensiile speciale ale magistraților și ridică vârsta de pensionare. Este un vot care mută presiunea din Parlament direct în sistemul de justiție.

Surpriza zilei vine chiar din interiorul Curții: Mihai Busuioc, judecător CCR, a votat pentru diminuarea pensiilor speciale. Un detaliu care spune multe despre tensiunea și acțiunile din jurul acestui subiect. Odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial, regulile de retragere din activitate se schimbă, poate nu peste noapte, dar ireversibil. Proiectul plafonează pensia unui magistrat la 70% din venitul net din ultima lună de activitate, ridică vârsta de pensionare la 65 de ani, treptat, pe o perioadă de tranziție de 15 ani, și impune o vechime totală de 35 de ani pentru acordarea pensiei. Executivul anunță deja că pornește demersurile pentru recuperarea fondurilor europene pierdute din cauza întârzierii acestui jalon. Subiectul a fost comentat și de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

"Eu n-am înțeles de la bun început modul de analiză al Curții Constituționale"

"De ce un nominalizat al PSD-ului în Curte s-a răzgândit? E o întrebare importantă. Eu n-am înțeles de la bun început modul de analiză al Curții Constituționale. Au analizat politic? Au analizat emoțional? Eu, din ce știu, analizează cu legea, cu Constituția, cu legea fundamentală. Mai avem la bază Constituția? Unii, din ce știu, nici nu sunt specialiști pe dreptul constituțional. Acum, ce e de spus clar și răspicat e că CCR-ul are nevoie de o reformă majoră. Adică, să amâni de 8 luni de zile o decizie, să spui de trei ori că e neconstituțională, să faci tot baletul acesta, ca mai apoi, în final, să ajungi la decizia de a spune 'e constituțională, dom’ne' e pur și simplu bizar.

"Ca simplu cetățean, CCR nu-mi oferă nicio garanție"

Deci, mie, ca simplu cetățean, nu-mi oferă nicio garanție această onorabilă Curte Constituțională, sau care cel puțin ar trebui să fie onorabilă, dar nu știu dacă este. Acolo judeci doar în funcție de legea fundamentală. Noi, până acum, nu știm nici motivația pentru anularea alegerilor. A venit Comisia Juridică a Congresului american, care ne-a spus că nu ne-au influențat rușii, ci Comisia Europeană. Deci, până la urmă, ce au judecat? Eu ce să mai înțeleg? A înțeles cineva pe ce bază constituțională CCR a anulat niște alegeri? Toate aceste mișcări de tipul anulăm și nu arătăm exact de ce, amânăm de 5 ori o decizie importantă, ca mai apoi să spunem, într-un final, că e constituțională, creează o mare lipsă de încredere, să știți. E nevoie de o reformă, de altfel, ca în tot statul putred", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: UPDATE: Judecătorul Alin Ene (CSM), după decizia CCR: Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
curtea consitutionala
bogdan chirieac
Comentarii

