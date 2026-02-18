€ 5.0941
DCNews Stiri Opt schiori surprinși de avalanșă, găsiți morți în munții Californiei. O altă persoană, căutată de autorități
Data publicării: 22:47 18 Feb 2026

Opt schiori surprinși de avalanșă, găsiți morți în munții Californiei. O altă persoană, căutată de autorități
Autor: Iulia Horovei

munte zapada nori Munte cu zăpadă. Rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

Opt schiori au fost găsiți morți și un altul este căutat în munții Californiei, miercuri, 18 februarie, după declanșarea unei avalanșe.

Opt schiori surprinși de o avalanșă în munții din nordul Californiei, SUA, au fost găsiți morți, miercuri, 18 februarie, în timp ce o altă persoană este încă dată dispărută. Este cea mai gravă avalanșă produsă peste Ocean în ultimele peste patru decenii, potrivit Skynews.

Grup de 15 schiori: șase dintre ei s-au salvat

Avalanșa a lovit zona Castle Peak din Truckee, California, la aproximativ 16 km nord de Lacul Tahoe, marți, în jurul orei 11:30, ora locală. Ea a surprins un grup de schiori, șase persoane fiind salvate după ce au rămas blocate. 

Autoritățile au continuat căutarea celorlalte nouă persoane dispărute, miercuri dimineață, pentru a confirma, în urmă cu puțină vreme, decesul a opt dintre ele și continuarea căutărilor pentru o altă persoană.

„Opt dintre cei nouă schiori au fost localizați decedați”, a declarat șeriful comitatului Nevada, Shannan Moon. „Încă îl căutăm pe unul dintre membri în acest moment”, se mai arată în precizările autorităților.

Condițiile dificile și riscul unor noi avalanșe au îngreunat eforturile de salvare, operațiunea fiind încă în desfășurare.

Schiorii, aflați într-o excursie de trei zile

Grupul de 15 schiori nu se afla pe partea marcată și securizată în momentul producerii incidentului. Ei se întorceau dintr-o excursie de trei zile când au fost loviți de avalanșă. Schiorii salvați - inclusiv un ghid și cinci clienți - se refugiaseră într-un adăpost improvizat făcut din prelată și au comunicat cu autoritățile folosind un radiofar și mesaje text. Doi dintre ei nu au putut merge din cauza rănilor suferite și au fost duși la spital.

Starea unei persoane a fost stabilizată, fiind externată în noaptea de marți, în timp ce o altă persoană a rămas în spital. Printre supraviețuitori se numără cinci femei și un bărbat, au declarat autoritățile.

California a fost lovită de o furtună puternică săptămâna aceasta, care a adus ninsori abundente, vânt puternic și furtuni severe în regiunea muntoasă.

Incidentul marchează cea mai serioasă avalanșă din SUA din 1981, când 11 alpiniști au fost uciși pe Muntele Rainier din Washington. În fiecare iarnă, între 25 și 30 de persoane mor în avalanșe în SUA, potrivit Centrului Național American pentru Avalanșe.

Citește și: Un alpinist va fi judecat după ce și-a abandonat iubita pe cel mai înalt munte din Austria, iar tânăra a murit înghețată de frig

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
california
avalansa
schiori
Comentarii

