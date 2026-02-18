€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Adoptarea monedei Euro de România. Mugur Isărescu (BNR), precizări importante
Data publicării: 14:21 18 Feb 2026

Adoptarea monedei Euro de România. Mugur Isărescu (BNR), precizări importante
Autor: Ioan-Radu Gava

bani, lei romanesti Imagine cu bani, lei românești și euro. Foto: Agerpres

Potrivit guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, discuţii despre intrarea în zona euro ar putea începe peste 5 ani.

Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu.

"Când vom reuşi să aducem deficitul bugetar la 3% şi vedeţi că nu este o treabă uşoară, începem să discutăm despre un termen. Până atunci şi inflaţia va fi marginal mai ridicată, nu avem cum să o dăm în jos. E deficitul ţării. Nu e deficitul lui X sau a lui Y. L-au făcut diverse guvernări, dar e deficitul ţării, nu?

Eu personal nu agreez deloc bucuria unora care aşa vorbesc despre faptul că o să dăm cu capul de ziduri datorită acestui deficit şi datorită situaţiei ţării. Deficitul trebuie să fie finanţat. Dacă nu e finanţat deficitul, nu se mai plătesc pensii, nu se mai plătesc salarii ale bugetarilor şi aşa mai departe.

Trebuie să fim serioşi despre problema deficitului şi a datoriei. Cine a făcut datoria? Iar apare o întrebare. Au făcut-o guvernele, să o plătească guvernele.

Guvernele au acţionat în numele ţării....Şi acum, ca să vă răspund şi direct, probabil că dacă programul care înseamnă aducerea deficitului sub 3% în următorii 2-3 ani funcţionează, probabil că discutăm în 5 ani despre intrarea în zona euro", a spus Mugur Isărescu, întrebat când am putea vedea trecerea României la euro.

CITEȘTE ȘI                 -                  Când vor scădea dobânzile la creditele românilor. Mugur Isărescu (BNR), anunțul zilei / video

Scăderea procentului datoriei public. Mugur Isărescu (BNR), precizări

De asemenea, guvernatorul BNR a afirmat că pentru aducerea datoriei publice sub 60%, România ar trebui să înregistreze câţiva ani buni un deficit mai mic de 3% din PIB.

"Noi, Banca Naţională, până în 2018, în această clădire, vreau să fac precizarea că am auzit că s-ar fi opus cineva din sistemul bancar intrării în zona euro. Nu este adevărat. Deci până în 2018 am avut şedinţe ale unui comitet de trecere la euro.

Aveam prin 2017 şi programul pe unde să oprească maşinile de transport valori care să aducă numerar euro, să oprească la Oradea, la Cluj, la Sibiu şi aşa mai departe şi unde să depună bancnotele. Şi ultima şedinţă am făcut-o, pentru că am avut această capacitate, la Academia Română, cu premierul Viorica Dăncilă.

Ne-am dus la Academia Română cu toate partidele politice în 2018 şi am vorbit despre intrarea în zona Euro. După care tema a dispărut. Într-adevăr, a apărut pandemia, a apărut războiul. Deci în această instituţie puteţi să aveţi toată garanţia că sprijinim pe toate căile rezonabile şi adevărate intrarea în zona euro", a mai precizat Mugur Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României a susţinut miercuri o conferinţă de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflaţiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mugur isarescu
moneda euro
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Publicat acum 32 minute
Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat / VIDEO
Publicat acum 45 minute
Nilsu Berfin Aktaș, Gizem din „O nouă șansă”, asemănare izbitoare cu Gigi Hadid
Publicat acum 47 minute
De ce nu se mai plătesc taxele și impozitele locale la ghișeu, în sectorul 4?
Publicat acum 49 minute
UPDATE: Judecătorul Alin Ene (CSM), după decizia CCR: Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 15 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 7 ore si 33 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 10 ore si 5 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close