DCNews Stiri UPDATE: Judecătorul Alin Ene (CSM), după decizia CCR: Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins
Data actualizării: 15:39 18 Feb 2026 | Data publicării: 15:28 18 Feb 2026

UPDATE: Judecătorul Alin Ene (CSM), după decizia CCR: Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins
Autor: Anca Murgoci

alin ene Alin Ene

Judecătorul Alin Ene este primul membru al CSM care reacţionează după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor, într-un mesaj ironic pe Facebook.

„Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins: totul este relativ. Chiar şi Constituţia. Decizia de azi nu e doar despre pensiile magistraţilor. Este un prim pas dintr-o călătorie de o mie de mile, pentru că statul de drept nu dispare brusc. Se subţiază puţin câte puţin. Şi întotdeauna începe cu Justiţia, ca orice hoţ care mai întâi neutralizează câinele de pază. Pentru sistemul judiciar, acesta este un semnal că trebuie să se replieze rapid, într-un peisaj în care reperele devin...flexibile.

Sunt convins că sistemul de justiţie, unit, va identifica resorturile necesare pentru a atenua efectele acestei legi. Iar Guvernul merită, totuşi, o menţiune specială: nu e puţin lucru să împingi până la capăt o lege care încalcă toate garanţiile şi principiile constituţionale şi internaţionale. Felicitări! Dacă asta a fost posibil, aşteptăm cu interes următoarele măsuri. În acord cu vorbele lui Martin Niemöller, vom vedea atunci cine şi cât va mai putea sau va mai fi dispus să se opună derapajelor. Bun-venit în era post-constituţională!", scrie în mesaj Alin Ene.

Curtea Constituţională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional. 

VEZI ȘI: UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții 

UPDATE:  Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia României, deciziile instanţei constituţionale fiind general obligatorii pentru întreaga societate.

„Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului.


Deficitul mare de magistraţi, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor şi imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenția publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului.


În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil. O justiție de calitate nu poate fi imaginată decât în condițiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze și ale efortului uman pentru soluționarea acestora.


În același timp, noua reglementare impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană. Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate.


Totodată, Consiliul apreciază că ar fi fost esenţială analiza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanţiei de independenţă a justiţiei prin noul proiect de lege, însă această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situaţii individuale cu care instanţele judecătoreşti vor fi învestite”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

ccr
pensii speciale
