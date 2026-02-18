Zăpezi abundente în București: Ilie Bolojan a descins la MAI, miercuri dimineață / foto în articol

În noaptea de marți spre miercuri, în Capitală și în județul Ilfov a fost emis Cod Roșu de ninsoare, iar în cursul dimineții, oamenii care au trebuit să plece la serviciu au arătat situația din Capitală, în imagini.

În cursul dimineții, premierul României, Ilie Bolojan a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, cu intervențiile aflate în derulare pentru înlăturarea efectelor meteorologice și cu planul de acțiune pentru perioada în care codurile meteorologice produc efecte.

În ciuda condițiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă și blocaje temporare pe căile de comunicații, nu au fost înregistrate persoane rănite și nici autoturisme blocate la care nu s-a putut interveni.

CITEȘTE ȘI - Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii

De asemenea, nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenție să nu fi putut ajunge, inclusiv în situațiile în care ambulanțe au întâmpinat dificultăți punctuale din cauza drumurilor înzăpezite.

Intervențiile rapide și coordonarea eficientă a structurilor operative au prevenit agravarea situațiilor din teren, limitând efectele asupra populației.

Structurile MAI rămân în teren în toată această perioadă, iar coordonarea acțiunilor este asigurată de la nivel central, prin Centrul Național de Conducere Integrată.

CITEȘTE ȘI - Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video