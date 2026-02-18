€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Zăpezi abundente în București: Ilie Bolojan a descins la MAI, miercuri dimineață / foto în articol
Data actualizării: 10:51 18 Feb 2026 | Data publicării: 09:31 18 Feb 2026

Zăpezi abundente în București: Ilie Bolojan a descins la MAI, miercuri dimineață / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

Ilie Bolojan, premierul României, a descins miercuri dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, în urma zăpezilor abundente din ultimele ore.

În noaptea de marți spre miercuri, în Capitală și în județul Ilfov a fost emis Cod Roșu de ninsoare, iar în cursul dimineții, oamenii care au trebuit să plece la serviciu au arătat situația din Capitală, în imagini.

În cursul dimineții, premierul României, Ilie Bolojan a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, cu intervențiile aflate în derulare pentru înlăturarea efectelor meteorologice și cu planul de acțiune pentru perioada în care codurile meteorologice produc efecte.

În ciuda condițiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă și blocaje temporare pe căile de comunicații, nu au fost înregistrate persoane rănite și nici autoturisme blocate la care nu s-a putut interveni.

CITEȘTE ȘI                -              Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii

De asemenea, nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenție să nu fi putut ajunge, inclusiv în situațiile în care ambulanțe au întâmpinat dificultăți punctuale din cauza drumurilor înzăpezite.

Intervențiile rapide și coordonarea eficientă a structurilor operative au prevenit agravarea situațiilor din teren, limitând efectele asupra populației.

Structurile MAI rămân în teren în toată această perioadă, iar coordonarea acțiunilor este asigurată de la nivel central, prin Centrul Național de Conducere Integrată. 

CITEȘTE ȘI                -               Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
mai
zapada bucuresti
ninsoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare
Publicat acum 27 minute
Tensiuni în Senatul României: Motivul pentru care partidele de opoziție au ieșit din sală
Publicat acum 38 minute
Moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, depusă în Senat de grupul PACE
Publicat acum 40 minute
Taximetrist găsit mort în maşină pe o stradă din Capitală
Publicat acum 44 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 44 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close