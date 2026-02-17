€ 5.0953
DCNews Stiri Donald Trump pune presiune pe Ucraina, înaintea negocierilor cu Rusia. O nouă rundă de discuții începe la Geneva
Data publicării: 09:08 17 Feb 2026

Donald Trump pune presiune pe Ucraina, înaintea negocierilor cu Rusia. O nouă rundă de discuții începe la Geneva
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Imagine cu președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă marţi o nouă rundă de discuţii la Geneva pentru a găsi o soluţie războiul de patru ani din Ucraina, în timp ce președintele SUA pune presiune pe autoritățile de la Kiev.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", în timp ce negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuţii la Geneva, marţi, notează AFP.

"Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor şi rapid", le-a declarat luni preşedintele american jurnaliştilor la bordul Air Force One, în cursul unui zbor spre Washington.

CITEȘTE ȘI                 -                Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc

Noi negocieri între Rusia, SUA și Ucraina, la Geneva

Părţile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni. Posibilitatea unor concesii teritoriale din partea Kievului în schimbul garanţiilor de securitate occidentale se află în centrul discuţiilor.

Negocierile sunt blocate în special în ceea ce priveşte soarta Donbasului, principalul centru industrial din estul Ucrainei: Moscova cere ca forţele ucrainene să se retragă din zonele pe care le controlează în regiunea Doneţk, o solicitare pe care Kievul refuză să o îndeplinească.

Săptămâna trecută, Trump i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski "să se mişte", afirmând că Rusia doreşte "să ajungă la un acord".

Întrebat luni despre aceste noi discuţii, viceministrul de externe rus Serghei Riabkov a avertizat că "chestiunile" rămase de rezolvat sunt "ample" şi că "nimeni nu va risca să prezică rezultatul" discuţiilor de la Geneva.

Riabkov a reiterat dorinţa Moscovei de a obţine nu doar o pauză în ostilităţi, ci un acord "durabil" care să includă "rezolvarea problemelor ce stau la baza acestui conflict". Pentru a-şi apăra atacul, Rusia a afirmat în special că ambiţia Ucrainei de a adera la NATO îi ameninţă securitatea.

În ceea ce îl priveşte, Volodimir Zelenski a pus la îndoială în repetate rânduri disponibilitatea Kremlinului de a negocia.

Rusia a efectuat noi bombardamente asupra sistemului energetic ucrainean

Forţele ruse au efectuat o serie de bombardamente masive în ultimele luni, devastând reţeaua energetică a Ucrainei în mijlocul iernii.

"Chiar şi în ajunul întâlnirilor trilaterale de la Geneva, armata rusă nu a primit alte ordine decât să continue să atace Ucraina. Acest lucru spune multe despre modul în care Rusia priveşte eforturile diplomatice", a transmis Zelenski luni pe reţelele de socializare.

Pentru el, "doar o presiune suficientă asupra Rusiei şi garanţii clare de securitate pentru Ucraina vor permite ca acest război să se încheie în mod realist".

Sâmbătă, pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen, el a exclus din nou posibilitatea de a ceda teritorii Rusiei, care ocupa 19,5% din Ucraina la mijlocul lunii februarie.

"Nu ne putem pur şi simplu retrage de pe teritoriul nostru sau schimba o parte a teritoriului nostru cu alta. Este un pic nebunesc, îmi pare rău", a spus el.

Forțele ucrainene au lansat o nouă contraofensivă

Cu toate acestea, armata ucraineană a lansat cea mai mare contraofensivă din 2023, recucerind 201 km pătraţi de la armata rusă de miercuri şi până duminică, potrivit unei analize AFP a datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Suprafaţa este aproape echivalentă cu totalul cuceririlor ruseşti pentru întreaga lună decembrie (244 km pătraţi).

Preşedintele ucrainean îşi exprimase anterior speranţa pentru negocieri noi, "serioase şi substanţiale", dar i-a criticat pe americani pentru că "revin prea des la problema concesiilor" cerute de la Kiev.

Spre deosebire de discuţiile de la Abu Dhabi, delegaţia rusă de la Geneva va fi condusă de istoricul naţionalist şi fostul ministru al Culturii Vladimir Medinski, semn că vor fi abordate aspectele politice, şi nu doar militare, ale negocierilor.

"De data aceasta, intenţionăm să discutăm o gamă mai largă de probleme, concentrându-ne pe punctele cheie legate de teritorii şi alte revendicări", a confirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Echipa ucraineană va fi condusă, ca şi în cadrul întâlnirilor anterioare, de fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, în timp ce Casa Albă este aşteptată să-i trimită, ca şi înainte, pe emisarul special Steve Witkoff şi pe ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Ca şi în timpul discuţiilor de la Abu Dhabi şi al negocierilor anterioare din Turcia din 2025, aliaţii europeni ai Ucrainei sunt ţinuţi deoparte, ceea ce este "o mare greşeală", a declarat Zelenski sâmbătă.

În schimb, Riabkov i-a descris pe europeni drept principalul obstacol în calea eforturilor de a ajunge la un "acord rezonabil" cu Ucraina.

