DCNews Stiri Fratele lui Jeffrey Epstein acuză Guvernul SUA că infractorul sexual a fost ucis. Mark Epstein promite dovezi
Data publicării: 22:36 16 Feb 2026

Fratele lui Jeffrey Epstein acuză Guvernul SUA că infractorul sexual a fost ucis. Mark Epstein promite dovezi
Autor: Iulia Horovei

jeffrey epstein Infractorul sexual american Jeffrey Epstein. Sursa foto: Agerpres

Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, mort în închisoare în 2019, a dezvăluit detalii despre circumstanțele decesului miliardarului american, spunând că nu crede în cauza oficială a morții acestuia.

„Arăta prea mult ca o crimă”, a declarat fratele lui Jeffrey Epstein, care susține că infractorul sexual american a fost ucis - și nu a murit în urma unei sinucideri.

Mark Epstein, convins că Jeffrey a fost ucis

Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, a declarat luni, 16 februarie, că nu crede cauza oficială a morții miliardarului american, potrivit L'Est Republicain, care citează BFMTV. Autoritățile americane susțin că Jeffrey s-a sinucis în închisoare, în anul 2019, în așteptarea sentinței.

La șase ani și jumătate după ce trupul său a fost găsit în celula din Centrul Corecțional Metropolitan din New York, moartea lui Jeffrey Epstein continuă să alimenteze nenumărate teorii ale conspirației care susțin că a fost ucis pentru a mușamaliza un scandal care implică personalități majore din întreaga lume.

Luni, fratele său, Mark Epstein, a contestat faptul că Jeffrey s-a sinucis prin spânzurare - cauza morții prezentată oficial de autoritățile din SUA. Jeffrey aștepta, atunci, sentința pentru acuzații de trafic sexual.

„În acest moment, știu că a fost ucis” pe 10 august 2019, a declarat Mark Epstein pentru BFMTV. Deși a fost convins de uciderea fratelui său timp de câțiva ani, acum susține că are dovezi care să susțină această teorie.

Detalii din anchetă

„Au ieșit de la autopsie și au spus că nu pot concluziona că a fost vorba de sinucidere, deoarece semăna prea mult cu o omucidere. Pe certificatul de deces inițial, la rubrica 'cauza morții', scria 'în așteptarea investigațiilor suplimentare'”, a declarat el.

Michael Baden, unul dintre medicii prezenți la autopsia agresorului sexual, a exprimat aceeași opinie precum Mark Epstein: „Cred că moartea sa a fost cel mai probabil cauzată de presiunea prin strangulare, mai degrabă decât de spânzurare”, a declarat el pentru The Telegraph, pe 13 februarie.

În ceea ce privește autorii și motivul posibilei asasinări a lui Jeffrey Epstein, nu există nicio îndoială, potrivit fratelui său: a fost ucis pentru că știa prea multe, în special despre Hillary Clinton și Donald Trump. „Acuz Departamentul de Justiție că a mușamalizat uciderea lui Jeffrey”, a spus el.

„În timpul alegerilor (prezidențiale) din 2016 dintre Hillary și Trump, Jeffrey a spus, și citez, 'Dacă aș spune ce știu despre cei doi candidați, alegerile ar trebui anulate'”, a povestit Mark.

Acesta vede publicarea de către Guvernul SUA a peste trei milioane de documente din arhiva lui Jeffrey Epstein drept o diversiune: „Cred că o parte din aceasta este o diversiune pentru a împiedica oamenii să se concentreze asupra faptului că a fost ucis”, a spus Mark.

Amintim că documentele menționează numele a numeroase figuri puternice din întreaga lume, care s-au asociat cu miliardarul în ciuda acuzațiilor de trafic sexual împotriva sa, pentru care fusese deja condamnat în 2008. În aceste arhive se regăsesc și mențiunile mai multor femei din România.

Mark Epstein promite că va furniza dovezi privind uciderea fratelui său

Dincolo de autopsie, mai multe vicii procedurale contribuie la incertitudinea din jurul morții lui Jeffrey Epstein. Cu o zi înainte, pe 9 august 2019, colegul de celulă al lui Jeffrey Epstein a fost transferat din celulă fără a fi înlocuit, iar gardienii care trebuiau să-l verifice pe miliardar la fiecare 30 de minute au adormit, lăsând celula nesupravegheată timp de aproape trei ore. În plus, două camere cu fața spre celula sa nu funcționau în noaptea morții sale, iar imaginile de la a treia cameră nu au fost considerate utilizabile de către autorități.

Mark Epstein, la rândul său, susține că a fost efectuată o anchetă independentă și că aceasta a concluzionat că a fost într-adevăr o crimă: „Rezultatele vor fi făcute publice în câteva luni”, a mai spus el.

Citește și: Dosarul Epstein. Anchetă relansată la Paris în urma dezvăluirilor din SUA

jeffrey epstein
moartea lui jeffrey epstein
Comentarii

