Cum arată piața imobiliară dupa legea Nordis

Începutul de an în zona tranzactiilor imobiliare se caracterizează prin transparență. Fără să se observe vreo diferență înainte sau după legea supranumită Nordis, cumpărătorii par sa fi găsit singuri soluții pentru a se proteja: vin însoțiți de ingineri și arhitecți si fac ei înșiși audit tehnic imobilului pe care vor sa-l cumpere. Dacă la apartamente aproximativ 15% dintre cumpărători procedează astfel, în cazul caselor procentul sare de 40%.

Ca răspuns, agențiile au triplat criteriile de transparență. Conform analizei The List, piața imobiliară însăși și-a creat noile reguli, iar legile vin ulterior doar să le valideze.

Piața rezidențială traversează o schimbare profundă de comportament în rândul cumpărătorilor, în special în segmentul caselor achiziționate direct de la dezvoltatori, unde decizia este tratată ca o investiție pe termen lung, adesea „pentru toată viața”. În aceste cazuri, cumpărătorii nu mai iau decizii bazate pe randări sau promisiuni de marketing, ci pe verificări tehnice, juridice și financiare detaliate, comparabile – și uneori mai riguroase – decât cele realizate de instituțiile bancare.

Potrivit analizei The List Estates, acest comportament este mult mai pronunțat în cazul cumpărătorilor finali de case, în timp ce la achiziția de apartamente procesul este, în general, mai relaxat. Apartamentele sunt percepute frecvent ca soluții tranzitorii sau investiționale, în timp ce casa este asociată cu stabilitatea familiei, siguranța copiilor și un angajament pe termen foarte lung.

De la randări la audit tehnic

Tot mai mulți cumpărători de case solicită încă din faza inițială acces la documentația completă a proiectului – inclusiv proiectele de arhitectură, structură, instalații și electric, detalii privind materialele utilizate, fișe tehnice și manuale ale echipamentelor, dar și fotografii din etapele de execuție. Există tot mai multe situații în care cumpărătorii vin însoțiți de specialiști – ingineri, consultanți tehnici sau juriști – pentru a verifica proiectul înainte de semnarea oricărui document contractual.

Profilul cumpărătorului: educat, matur, orientat spre siguranță

Acest comportament este specific cumpărătorilor cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, în majoritatea cazurilor familii cu copii, persoane educate, cu venituri peste medie, care tratează achiziția unei case ca pe una dintre cele mai importante decizii financiare și personale. Pentru acești clienți, criteriile-cheie sunt siguranța construcției, calitatea execuției, eficiența energetică reală și costurile de întreținere pe termen lung.

Cadrul legislativ validează prudența cumpărătorilor

Această schimbare de comportament este susținută și de intențiile recente ale autorităților de a impune noi obligații de transparență pentru dezvoltatorii imobiliari. Potrivit unui proiect anunțat de Guvern, dezvoltatorii vor fi obligați să pună la dispoziția cumpărătorilor, încă dinainte de semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare, informații tehnice esențiale privind proiectul – documentația de arhitectură, structura de rezistență, instalațiile, materialele utilizate și caracteristicile tehnice ale construcției.

Măsura vine ca răspuns la practicile din piață în care deciziile de achiziție erau luate exclusiv pe baza materialelor de marketing și a randărilor, fără acces real la datele tehnice ale proiectului. În acest context, cadrul legislativ confirmă și întărește comportamentul deja existent al cumpărătorilor finali, care cer transparență și informații verificabile.

Transparența, diferența dintre tranzacție și renunțare

Această schimbare de mentalitate pune presiune pe dezvoltatori. Cei care sunt deschiși și oferă acces la documentație completă și acceptă verificările suplimentare reușesc să construiască încredere și să finalizeze tranzacții. În schimb, există situații în care achizițiile sunt abandonate după ce verificările scot la iveală diferențe între promisiuni și realitatea tehnică.

În acest context, rolul agenției imobiliare se schimbă fundamental. De la simplu intermediar, aceasta devine un filtru de credibilitate între dezvoltator și cumpărător, facilitând accesul la informații, specialiști și decizii corecte.