Un om de afaceri oferă apartamente de peste 60 de milioane de euro în Dubai tinerilor care vor să se căsătorească

Khalaf Ahmad Al Habtoor, un magnat din Emiratele Arabe Unite, oferă 88 de apartamente cuplurilor tinere care se căsătoresc, dar nu au casă, și a anunțat că suportă mare parte din costuri pentru a le ajuta, scrie Khaleej Times. Apartamentele se află într-un zgârâie-nori rezidențial de lux din Dubai (Al Habtoor Tower, dezvoltat de Al Habtoor Group) )și sunt cu una, două sau trei dormitoare, fiinddestinate să servească drept primă casă pentru noile familii care își încep viața împreună.

În cadrul inițiativei, Al Habtoor s-a angajat să acopere aproximativ 70% din valoarea fiecărei unități rezidențiale, beneficiarii fiind obligați să plătească doar 30% din valoarea locuinței. Aceștia pot face acest lucru printr-un plan de plată flexibil pe o perioadă de până la cinci ani, în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile. Valoarea totală a inițiativei depășește 270 de milioane de dirhami (aproape 62 de milioane de euro).

Detalii despre acest proiect dedicat cuplurilor tinere

În prezent, Emiratele Arabe Unite au peste 60 de politici sociale dedicate familiei, în care sunt implicate peste 20 de instituții federale și locale și care vizează identificarea problemelor în domenii precum locuințele, sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă și sprijinul social și soluții adecvate.

Potrivit ministrului Familiei din Emiratele Arabe Unite, Sana bint Mohammed Suhail, familia a fost întotdeauna o prioritate în Emiratele Arabe Unite, dar acum este abordată ca o „provocare națională, multidimensională”

Al Habtoor a subliniat că inițiativa nu este un proiect imobiliar comercial, ci mai degrabă un angajament umanitar și social practic, menit să elimine unul dintre cele mai semnificative obstacole cu care se confruntă tinerii atunci când iau în considerare căsătoria, subliniind că sprijinirea tinerilor trebuie să se traducă în acțiuni concrete care să facă o diferență reală în viața lor.

Totodată, Al Habtoor a menționat că investițiile reale constă în investițiile în oameni și că permiterea tinerilor să se căsătorească și să construiască familii stabile are un impact pozitiv pe termen lung asupra societății, economiei și securității sociale.