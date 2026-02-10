Incendiu la un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe! Un bărbat are arsuri pe 45% din suprafața corpului

Incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe!
„Intervenție de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe
În urma evenimentului au rezultat două victime, un bărbat și o femeie (soț și soție), în vârstă de aproximativ 89 de ani, care au necesitat îngrijiri medicale imediate.
Pacienta a suferit o intoxicație cu fum.
Pacientul prezintă arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corporală (gradul II) și căi respiratorii superioare afectate.
Ambele victime au fost stabilizate la fața locului și sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis autoritățile.
de Anca Murgoci