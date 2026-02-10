Incendiu la un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe! Un bărbat are arsuri pe 45% din suprafața corpului

21 de persoane au fost evacuate din imobil pentru siguranța acestora. ​În urma evenimentului au rezultat două victime, un bărbat și o femeie (soț și soție), în vârstă de aproximativ 89 de ani, care au necesitat îngrijiri medicale imediate.

„Intervenție de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe

​Pacienta a suferit o intoxicație cu fum.

​

Pacientul prezintă arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corporală (gradul II) și căi respiratorii superioare afectate.

​Ambele victime au fost stabilizate la fața locului și sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis autoritățile.