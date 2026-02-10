€ 5.0910
Incendiu la un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe! Un bărbat are arsuri pe 45% din suprafața corpului
Data actualizării: 23:07 10 Feb 2026 | Data publicării: 20:39 10 Feb 2026

Incendiu la un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe! Un bărbat are arsuri pe 45% din suprafața corpului
Autor: Ioana Dinu

accident ambulanta 112 imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe!

21 de persoane au fost evacuate din imobil pentru siguranța acestora. ​În urma evenimentului au rezultat două victime, un bărbat și o femeie (soț și soție), în vârstă de aproximativ 89 de ani, care au necesitat îngrijiri medicale imediate.

„Intervenție de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe

21 de persoane au fost evacuate din imobil pentru siguranța acestora.

​În urma evenimentului au rezultat două victime, un bărbat și o femeie (soț și soție), în vârstă de aproximativ 89 de ani, care au necesitat îngrijiri medicale imediate.

​Pacienta a suferit o intoxicație cu fum.

Pacientul prezintă arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corporală (gradul II) și căi respiratorii superioare afectate.

​Ambele victime au fost stabilizate la fața locului și sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis autoritățile.

