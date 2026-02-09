€ 5.0934
Stiri

Reforma programelor de liceu, blocată fără ministru și buget pentru 2026
Data publicării: 21:54 09 Feb 2026

Reforma programelor de liceu, blocată fără ministru și buget pentru 2026
Autor: Dana Mihai

profesor-scoala-elev_23653700 Reforma programelor de liceu, blocată fără ministru și buget pentru 2026 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Comisia care lucra la noua programă de limba română pentru liceu și-a oprit activitatea, a anunțat coordonatoarea Oana Fotache Dubălaru.

Fără ministru al Educației și fără buget pe 2026, reforma programelor de liceu bate pasul pe loc. Elaborarea manualelor și organizarea licitațiilor sunt suspendate, iar programa la Limba și literatura română rămâne nerezolvată.

Elevii ar trebui să primească manuale noi

Între timp, elevii care ajung în toamnă în clasa a IX-a ar urma să învețe după materiale noi, deși cele aflate acum în uz au până la 20 de ani.

Situația programei la Limba și literatura română ar putea fi deblocată de un ministru. Documentul pentru clasa a IX-a a rămas neaprobat, după ce la sfârșitul anului trecut a generat un amplu scandal public.

”În momentul ăsta suntem în stadiul în care eram şi pe 20 decembrie 2025. Am oprit lucrul. Sigur că noi atunci am început să lucrăm pe subgrupuri şi pentru clasa a X-a, a XI-a, a XII-a în stadii diferite, numai că, neexistând certitudinea aprobării acestei programe, în urma întregului scandal public care a apărut, nu am considerat oportun să venim cu variantele următoare şi să mai lucrăm la ele în această perioadă”, a declarat Oana Fotache-Dubălaru pentru TVR Info.

programă liceu
reforma educatiei
ministerul educatiei
Comentarii

