Halatul de baie - cum îl porţi corect, cum îl întreţii şi cu ce diferă de un halat de casă?

Când ai nevoie de un halat de baie şi cum să-l porţi?



Este perfect să-l tragi pe tine imediat după duş, dar la fel de bine îl poţi îmbrăca atunci când vrei să te relaxezi şi să te simţi cât mai confortabil acasă.

Dacă îl foloseşti după duş e important să te ştergi înainte cu un prosop, ca să te simţi cât mai confortabil, să nu stai în umezeala strânsă de materialul halatului. Ţesătura moale şi absorbantă îţi va ţine de cald în timp ce corpul se usucă foarte bine şi te pregăteşti pentru ziua care urmează.

Un alt moment al zilei când ţi-ai dori să ai un halat de baie aproape e atunci când îţi pregăteşti o experienţă relaxantă de spa în confortul casei. Poţi pregăti pentru tine şi persoana iubită o baie caldă, să aprinzi nişte lumânări parfumate şi să vă îmbrăcaţi în halate, lejer. O să puteţi să vă răsfăţaţi uşor cu loţiuni, măşti, masaje sau chiar o carte bună, dacă eşti singur/ă.

Dacă ai o piscină în curte sau o cadă cu hidromasaj pe terasă, un halat de baie pentru bărbați se va dovedi la fel de util. Îţi va oferi o notă de eleganță când te îndrepţi spre apă sau când te bucuri de o masă copioasă în aer liber, în grădină sau pe terasă. Pentru plus de efect şi confort caută un halat de baie de tip waffle sau din material frotir cu bucle fine ce absoarbe foarte bine umezeala; frotirul e un material textil absorbant din bumbac sau în amestec cu poliester.

Pentru a te bucura de un halat curat şi frumos timp îndelungat, este bine să-l speli după 3 - 5 purtări în apă caldă sau cu apă rece, pe un program automat pentru materiale delicate. Apoi, lasă-l să se usuce la temperatură scăzută şi scoate-l din uscător cât încă este umed, ca să-şi păstreze moliciunea. Evită să speli halatul cu balsam de rufe pentru că acesta poate influenţa negativ capacitatea de absorbţie a materialului. Dacă îl îngrijeşti corespunzător, îl poţi avea ani la rândul în aceeaşi stare excelentă.

Momente speciale când te poţi relaxa într-un halat

Dimineaţa, după duş, e momentul ideal să te relaxezi în halatul de baie. Poţi să-ţi savurezi cafeaua, să citeşti ştirile, să răspunzi la nişte mesaje scurte sau să stai la un pahar de vorbă cu persoana iubită. Halatul se va dovedi călduros şi confortabil. În weekenduri, vacanţe sau zile libere (ori când lucrezi de acasă şi începi mai târziu), poţi să completezi ritualul de dimineaţă cu o pereche de papuci moi, o cană de ciocolată caldă şi o carte nouă.

Fie că îţi începi ziua în îmbrăţişarea confortabilă a unui halat moale din bumbac, fie cş o închei admirând apusul de soare într-un halat lejer din bumbac, vei putea să încetineşti ritmul şi să te bucuri de micile plăceri ale vieţii.

De unde să cumperi un halat de baie de calitate?

E uşor să găseşti un halat de baie nou - există în supermarketuri, în mall-uri, pieţe, în magazine de haine sau cu produse de îngrijire. Însă e important să acorzi atenţie materialului din care este fabricat. Din păcate există în piaţă şi halate de calitate îndoielnică, în care transpiri uşor, care nu absorb umezeala ci, favorizează menţinerea ei, care se pătează, se decolorează sau se strică după spălare, chiar dacă ai fost atent/ă.

Online sunt multe magazine de unde poţi cumpăra halate, iar o idee foarte bună e să cauţi acele magazine specializate în pijamale, halate şi haine de casă, poate chiar producători, branduri care se ocupă ele însele de procesul de producţie (în loc de import).

Halat de baie versus halat de casă - există diferenţe?

Un halat de casă este o piesă vestimentară largă, purtată peste haine sau pijamale, atunci când vrei să te simţi confortabil la tine acasă. Este fabricat de obicei din materiale uşoare precum bumbac sau mătase şi poate avea un cordon pentru a fi strâns în talie.

La polul celălalt, halatul de baie este gândit pentru a fi purtat după baie sau duş, în special pentru a absorbi umezeala de pe corp. De aceea, sunt fabricate de obicei din materiale absorbante, precum bumbac sau terry. Multe din ele au şi glugă. În general sunt mai groase decât halatele de casă şi sunt ideale atunci când ieşi de la baie, vrei să-ţi fie cald şi să te usuci uşor. Cu toate acestea, halatul de baie şi halatul de casă sunt deseori văzute la fel.