În febra campaniei electorale din Ungaria, Orban merge în SUA. Prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
Data publicării: 16:19 07 Feb 2026

În febra campaniei electorale din Ungaria, Orban merge în SUA. Prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
Autor: Darius Muresan

trump orban Președintele american Donald Trump (s) și premierul maghiar Viktor Orban (d). Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va călători la Washington "în două săptămâni" pentru a participa la reuniunea inaugurală a "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, informează AFP și Agerpres.

"Aseară (vineri seară - n.r.), am primit o invitaţie: în două săptămâni, ne vom întâlni din nou (cu preşedintele american) la Washington, deoarece Consiliul pentru Pace (...) îşi va ţine reuniunea inaugurală", a declarat el la un miting de campanie la Szombathely, vestul Ungariei, înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

În cadrul planului preşedintelui american de a pune capăt războiului din Gaza, un Comitet Naţional pentru Administrarea Gazei (NCAG) urmează să administreze temporar teritoriul palestinian sub auspiciile "Consiliului pentru Pace", prezidat chiar de Trump.

Însă proiectul de cartă al acestui "Consiliu pentru Pace" nu menţionează în mod explicit teritoriul palestinian şi îi atribuie organismului nou înfiinţat un obiectiv mai larg, acela de a contribui la rezolvarea conflictelor armate din lume.

Preambulul său critică implicit Naţiunile Unite, afirmând că acest "Consiliu pentru Pace" trebuie să aibă "curajul de a se desprinde de abordări şi instituţii care au eşuat prea des".

Mulţi lideri au primit invitaţii de a se alătura acestei noi entităţi, inclusiv Orban, un apropiat al lui Donald Trump, care a acceptat.

Ţările care solicită un loc permanent în acest "Consiliu pentru Pace" vor trebui să plătească o taxă de intrare de un miliard de dolari, aminteşte agenţia de presă franceză.

Comentarii

