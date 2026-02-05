€ 5.0945
DCNews Stiri SUA și Rusia, aproape de prelungirea New START, tratatul privind controlul armamentelor nucleare
Data publicării: 17:33 05 Feb 2026

SUA și Rusia, aproape de prelungirea New START, tratatul privind controlul armamentelor nucleare
Autor: Iulia Horovei

vladimir putin donald trump rusia trump Președintele rus Vladimir Putin (s) și președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agepres

Statele Unite ale Americii și Federația Rusă negociază continuarea tratatului de control al armelor nucleare New START.

Statele Unite ale Americii și Federația Rusă sunt pe punctul de a ajunge la un acord pentru continuarea Tratatului de control al armelor nucleare New START, după expirarea acestuia joi, 5 februarie, au declarat pentru Axios trei surse familiarizate subiectul.

Două dintre surse au avertizat că proiectul are nevoie încă de aprobarea ambilor președinți. O altă sursă a confirmat că negocierile au avut loc în ultimele 24 de ore la Abu Dhabi, dar fără confirmarea ideii că s-a ajuns la un acord. 

„Am convenit cu Rusia să acționăm cu bună-credință și să începem o discuție despre modalitățile prin care acesta ar putea fi actualizat”, a declarat un oficial american. O altă sursă a declarat că implicațiile practice erau că ambele părți ar fi de acord să respecte termenii tratatului timp de cel puțin șase luni, timp în care ar avea loc negocieri privind un posibil nou acord.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia este „gata pentru un dialog cu Statele Unite privind limitarea armelor strategice ofensive, dacă Washingtonul răspunde constructiv”.

Casa Albă a refuzat să comenteze. 

Tratatul New START, care limitează armele nucleare ale celor două țări

Tratatul New START este ultima barieră majoră care controlează armamentele nucleare ale celor două state. Ele dețin împreună aproximativ 85% din focoasele nucleare ale lumii. 

Semnat în urmă cu 16 ani, tratatul limitează fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.500 de ogive strategice ofensive desfăşurate. De asemenea, acordul prevede un mecanism de verificare.

Rusia anunţa, în februarie 2023, că suspendă participarea la tratat, fără să se retragă în mod oficial din el, acuzând atunci Statele Unite ale Americii de obstrucţionarea unor inspecţii prevăzute în cadrul New START, suspendate în contextul conflictului din Ucraina. Totuși, rușii anunţau vor continua să respecte limitele prevăzute în tratat.

Apoi, în septembrie 2025, liderul de la Kremlin propunea SUA o prelungire a tratatului cu încă un an, abordare catalogată de președintele american Donald Trump drept o „idee bună”.

Lista puterilor nucleare ale lumii

  • Rusia
  • SUA
  • China
  • Franța
  • Regatul Unit
  • Pakistan
  • India
  • Coreea de Nord
  • *Israel (neconfirmat oficial)

Rămâne de văzut ce decizie vor lua SUA și Rusia în perioada următoare.

sua
rusia
arme nucleare
tratat new start
