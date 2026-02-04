Ce spune un colonel din cadrul Armatei SUA despre nivelul de pregătire al militarilor români, după exercițiile comune de la Smârdan

În perioada 29 ianuarie– 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și militari americani, care au participat cu cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, au desfășurat activități de instruire în comun în poligonul Smârdan, din județul Galați.

După finalizarea exercițiilor militare, Matthew Kelly, colonel din cadrul Armatei SUA (1st. Armored Brigade Combat Team,. 1st Infantry Division), a vorbit despre cele 7 zile de foc din poligonul Smârdan și a spus ce părere are despre militarii români și capacitățile acestora.

Colonelul american Matthew Kelly: Militarii români, foarte bine antrenați și foarte competenți

"A fost o oportunitate fantastică pentru noi să ne pregătim alături de un aliat cum este România. Ce ne interesează este cum funcționăm împreună, cum executăm misiunea împreună. În ceea ce privește rezultatul de astăzi, este un succes răsunător. Suntem mândri că am făcut asta și că am avut această oportunitate, foarte mândru că am realizat asta alături de Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă”.", a spus Matthew Kelly, colonel din cadrul Armatei SUA, într-un interviu.

Întrebat dacă a fost grea sau ușoară cooperarea dintre soldații lui și cei români, acesta a spus: "De fiecare dată când am avut ocazia să lucrăm cu militarii români, a fost o oportunitate fantastică, foarte capabili, bine antrenați și foarte competenți, profesioniști. S-a demonstrat asta și astăzi, lucrând în echipe, fiind o mărturie a puterii împreună".

Imagine cu Matthew Kelly, din cadrul 1st. Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division. Foto: MApN/Eugen Mihai