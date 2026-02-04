Înșelăciune cu numele BNR: Document fals care circulă online FOTO

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, care circulă în spațiul online și poartă sigla instituției, este fals.

Document fals cu însemnuri BNR

„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri”, au transmis, miercuri, oficialii BNR.

De asemenea, Banca Națională atenționează asupra faptului că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate funcții și nume reale ale unor structuri și reprezentanți ai BNR (Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR), precum și sigla, antetul sau datele de contact reale ale BNR, utilizarea acestor elemente a fost realizată fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.

Astfel, BNR respinge categoric conținutul prezentat:

Document fals atribuit BNR. Sursa foto: www.bnr.ro

Totodată, BNR reamintește că toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky).

De asemenea, orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență. Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

Oficialii BNR solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.