Stiri

DCNews Stiri MAE, atenționare de călătorie pentru Japonia, din cauza ninsorilor abundente
Data actualizării: 17:07 04 Feb 2026 | Data publicării: 16:53 04 Feb 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru Japonia, din cauza ninsorilor abundente
Autor: Doinița Manic

ninsoare japonia Imagine cu ninsoarea din Japonia. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie pentru Japonia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, începând cu data de 3 februarie 2026, din cauza ninsorilor abundente din provinciile Niigata, Aomori și Akita, există riscul producerii de avalanșe.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în aceste zone și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Asistență consulară pentru români

"Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://tokyo.mae.ro/ și www.mae.ro și reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat"  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie", transmite MAE.


 
 
 
 
 

japonia
mae
atentionare calatorie
ninsori
avalanse
Comentarii

