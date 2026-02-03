NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II

Repetiția generală a misiunii Artemis II s-a oprit automat la T-5:15 minute, după ce inginerii au detectat o creștere periculoasă a unei scurgeri de hidrogen lichid în timpul testării sistemelor de alimentare cu combustibil.

Misiunea Artemis II ar fi putut fi lansată încă din 8 februarie, dar o problemă apărută în timpul testelor a dus la amânarea datei de lansare, iar NASA afirmă că acum ia în considerare lansarea în martie, la prima ocazie posibilă.

Artemis II are în plan să ducă patru astronauți dincolo de partea întunecată a Lunii, pentru a testa funcționarea navei spațiale Orion în spațiul cosmic și pentru a duce oamenii mai departe de Pământ decât au fost vreodată.

Scopul final al misiunii este de a înființa o bază lunară înainte de sfârșitul anului 2028, un plan ambițios, dar principala lor preocupare în acest moment este o „scurgere de hidrogen lichid la interfața cablului ombilical al catargului de serviciu din coadă”.

Astronauții, scoși temporar din carantină

Această scurgere a dus la oprirea automată a „repetiției generale” Artemis II la T-5:15 minute, echipajele lucrând ulterior la golirea rachetei de combustibil.

În perioada premergătoare acelui moment, inginerii examinau modul în care vremea rece ar afecta racheta și „au petrecut câteva ore încercând să remedieze o scurgere de hidrogen lichid”, care a devenit în cele din urmă o problemă majoră care a oprit testul.

Deoarece data lansării a fost amânată, astronauții au fost scoși din carantină, deși NASA a declarat că vor trebui să se întoarcă în carantină cu câteva săptămâni înainte de următoarea oportunitate de lansare.

Siguranța echipajului, prioritatea absolută

Într-o declarație, agenția spațială a spus: „NASA a finalizat o repetiție generală pentru misiunea Artemis II în dimineața zilei de 3 februarie. Pentru a permite echipelor să analizeze datele și să efectueze o a doua repetiție generală, NASA va viza acum luna martie ca cea mai devreme oportunitate posibilă de lansare pentru misiunea Artemis II.

Inginerii au efectuat o primă încercare a operațiunilor de numărătoare inversă terminală în timpul testului, însă numărătoarea inversă s-a oprit cu 5 minute înainte de final din cauza unei creșteri a ratei de scurgere a hidrogenului lichid. Siguranța echipajului rămâne prioritatea absolută”.

Este o întârziere în planuri, dar NASA rămâne hotărâtă să trimită patru persoane pe partea întunecată a Lunii în viitorul apropiat.

Cei patru membri ai echipajului care vor putea să-și întindă picioarele în afara carantinei pentru o perioadă sunt astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, împreună cu astronautul Agenției Spațiale Canadiene Jeremy Hansen.

În teorie, ei vor decola de pe planeta Pământ, vor orbita de două ori în jurul lumii noastre pentru a se asigura că totul funcționează conform așteptărilor, apoi vor zbura dincolo de raza de acțiune a sateliților GPS pentru a testa tehnologia lor de comunicații în spațiul cosmic.

După aceea, nava spațială Orion va zbura în jurul părții îndepărtate a Lunii și va ajunge la aproximativ 4.600 de mile dincolo de acel punct, cea mai îndepărtată distanță parcursă vreodată de omenire în spațiul cosmic, unde vor fi efectuate mai multe teste pentru a verifica dacă totul funcționează corect.

Dacă totul merge bine, ar trebui să amerizeze în Oceanul Pacific și să fie recuperați de Marina SUA.