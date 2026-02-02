Șeful NATO, Mark Rutte, merge la Kiev. Discurs în fața Parlamentului ucrainean

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Ucraina, marți, 3 februarie, unde va ține un discurs, potrivit presei ucrainene, informație confirmată de doi deputați de la Kiev.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Ucraina, marți, 3 februarie. El va ține un discurs la Kiev, în Parlamentul ucrainean.
Vizita șefului NATO a fost anunțată de deputații ucraineni Oleksiy Honcharenko și Yaroslav Zheleznyak.
„Mâine se va deschide a 15-a sesiune a Radei (n.r. Parlamentul ucrainean). Va avea loc o deschidere, un discurs al secretarului general al NATO”, a declarat deputatul Yaroslav Zheleznyak.
„Mâine, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vorbi în Rada Supremă a Ucrainei. În plus, în aceeași zi, va avea loc procedura de deschidere a sesiunii Radei Supreme, care are loc în prima marți a lunilor februarie și septembrie”, a spus și deputatul Oleksiy Honcharenko.
Conform datelor furnizate de Departamentul de Protecție a Statului ucrainean, traficul în centrul orașului va fi restricționat din cauza vizitei, relatează presa ucraineană.
Între timp, Ucraina, Rusia și SUA se pregătesc de noi negocieri directe pentru a încerca să găsească o soluţie la război, întâlnire programată la Abu Dhabi.
Ele vor fi reluate miercuri, 4 februarie și joi, 5 februarie, la aproximativ o săptămână distanță de la primele negocieri din capitala Emiratelor Arabe Unite.
de Anca Murgoci