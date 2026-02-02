€ 5.0959
Data actualizării: 23:33 02 Feb 2026 | Data publicării: 22:53 02 Feb 2026

Șeful NATO, Mark Rutte, merge la Kiev. Discurs în fața Parlamentului ucrainean
Autor: Iulia Horovei

mark rutte nato Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Ucraina, marți, 3 februarie, unde va ține un discurs, potrivit presei ucrainene, informație confirmată de doi deputați de la Kiev.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Ucraina, marți, 3 februarie. El va ține un discurs la Kiev, în Parlamentul ucrainean.

Vizita lui Rutte la Kiev, confirmată de deputații ucraineni

Vizita șefului NATO a fost anunțată de deputații ucraineni Oleksiy Honcharenko și Yaroslav Zheleznyak.

„Mâine se va deschide a 15-a sesiune a Radei (n.r. Parlamentul ucrainean). Va avea loc o deschidere, un discurs al secretarului general al NATO”, a declarat deputatul Yaroslav Zheleznyak. 

„Mâine, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vorbi în Rada Supremă a Ucrainei. În plus, în aceeași zi, va avea loc procedura de deschidere a sesiunii Radei Supreme, care are loc în prima marți a lunilor februarie și septembrie”, a spus și deputatul Oleksiy Honcharenko. 

Conform datelor furnizate de Departamentul de Protecție a Statului ucrainean, traficul în centrul orașului va fi restricționat din cauza vizitei, relatează presa ucraineană.

Citește și: Eșecul total al NATO: Mark Rutte, avertizat de un fost înalt oficial european să renunțe la atitudinea lingușitoare față de Trump

Noi întâlniri trilaterale la Abu Dhabi

Între timp, Ucraina, Rusia și SUA se pregătesc de noi negocieri directe pentru a încerca să găsească o soluţie la război, întâlnire programată la Abu Dhabi.

Ele vor fi reluate miercuri, 4 februarie și joi, 5 februarie, la aproximativ o săptămână distanță de la primele negocieri din capitala Emiratelor Arabe Unite.

Citește și: Acord comercial între SUA și India: Promisiunea lui Mondi pentru Trump, care „va ajuta la încheierea războiului din Ucraina”

