Șeful NATO, Mark Rutte, merge la Kiev. Discurs în fața Parlamentului ucrainean

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Ucraina, marți, 3 februarie. El va ține un discurs la Kiev, în Parlamentul ucrainean.

Vizita lui Rutte la Kiev, confirmată de deputații ucraineni

Vizita șefului NATO a fost anunțată de deputații ucraineni Oleksiy Honcharenko și Yaroslav Zheleznyak.

„Mâine se va deschide a 15-a sesiune a Radei (n.r. Parlamentul ucrainean). Va avea loc o deschidere, un discurs al secretarului general al NATO”, a declarat deputatul Yaroslav Zheleznyak.

„Mâine, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vorbi în Rada Supremă a Ucrainei. În plus, în aceeași zi, va avea loc procedura de deschidere a sesiunii Radei Supreme, care are loc în prima marți a lunilor februarie și septembrie”, a spus și deputatul Oleksiy Honcharenko.

Conform datelor furnizate de Departamentul de Protecție a Statului ucrainean, traficul în centrul orașului va fi restricționat din cauza vizitei, relatează presa ucraineană.

Noi întâlniri trilaterale la Abu Dhabi

Între timp, Ucraina, Rusia și SUA se pregătesc de noi negocieri directe pentru a încerca să găsească o soluţie la război, întâlnire programată la Abu Dhabi.

Ele vor fi reluate miercuri, 4 februarie și joi, 5 februarie, la aproximativ o săptămână distanță de la primele negocieri din capitala Emiratelor Arabe Unite.

