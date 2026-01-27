€ 5.0960
Stiri

DCNews Stiri Șeful NATO avertizează Europa că nu se poate apăra fără SUA. Replici cu Franța. ”Visați. Mult succes”/ ”Nu, dragă Rutte...”
Data actualizării: 08:04 27 Ian 2026 | Data publicării: 08:03 27 Ian 2026

Șeful NATO avertizează Europa că nu se poate apăra fără SUA. Replici cu Franța. ”Visați. Mult succes”/ ”Nu, dragă Rutte...”
Autor: Roxana Neagu

emmanuel macron presedintele frantei Foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, olandezul Mark Rutte, avertizează că Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, luni, în Parlamentul European, că Europa nu poate rămâne singură: nu se poate apăra fără ajutorul Statelor Unite. 

”Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unii de alţii”, a subliniat Mark Rutte în faţa europarlamentarilor.

Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Ce ar înseamna o armată europeană

Mark Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, acest lucru i-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul lor intern brut (PIB), şi i-ar obliga, de asemenea, să-şi construiască propria capacitate de descurajare nucleară.

”Mult succes”

Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult succes!”, le-a spus el parlamentarilor europeni, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Mark Rutte / Foto: Agerpres

”Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate”, i-a răspuns luni seară ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. ”Chiar şi Statele Unite sunt de acord cu asta. Este pilonul european al NATO”, a adăugat, pe X, şeful diplomaţiei de la Paris.

Cele 32 de ţări NATO s-au angajat să aloce cel puţin 5% din PIB-ul lor cheltuielilor de securitate până în 2035, inclusiv 3,5% pentru cheltuieli strict militare. 

Totuși, preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-au avertizat în repetate rânduri pe aliaţii europeni că ar trebui să se bazeze de acum mai mult pe propriile forţe pentru securitatea lor. Franţa este una dintre ţările cele mai favorabile acestei ”autonomii strategice” în Europa. 

Armata europeană adevărată, visul invocat de Emmanuel Macron încă din 2018

Încă din 2018, înainte de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, Emmanuel Macron, președintele Franței, vorbea despre necesitatea unei armate europene adevărate. ”Nu vom putea apăra europenii dacă nu decidem să avem o adevărată armată europeană. În faţa Rusiei, care este la frontierele noastre şi care arată că poate fi ameninţătoare, trebuie să avem o Europă care să se poată apăra mai mult de una singură, fără a depinde doar de Statele Unite, şi care să fie mai suverană” prevedea președintele Franței, la finalul lui 2018. 

Urmăriți DCNews și pe Google News

mark rutte
emmanuel macron
nato
armata europeana
cheltuieli aparare
europa
Comentarii

