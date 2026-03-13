€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Un nou zbor de repatriere din Orientul Mijlociu: 96 de cetățeni români au revenit în țară - FOTO
Data actualizării: 09:20 13 Mar 2026 | Data publicării: 08:25 13 Mar 2026

Un nou zbor de repatriere din Orientul Mijlociu: 96 de cetățeni români au revenit în țară - FOTO
Autor: Iulia Horovei

orient iran razboi romani repatriati mae Cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu. Sursa foto: MAE/Facebook

Un număr de 96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un infant, au fost repatriaţi vineri, 13 martie, din Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe a informat că în avionul operat de compania aeriană poloneză LOT, prin capacitatea de transport aeriană a rescEU în cadrul mecanismului (UCPM) european pentru protecţie civilă, pe ruta Muscat - Bucureşti s-au aflat 19 cazuri medicale şi o femeie însărcinată.

De asemenea, la bordul aeronavei s-au aflat şi 38 de cetăţeni eligibili din statele membre UE şi statele terţe participante la Mecanismul de Protecţie Civilă al UE.

Al treilea zbor de repatriere prin mecanismul european

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, în data de 9 martie, 273 de cetăţeni români şi 83 ai altor state UE au fost evacuaţi din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene. Este totodată al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecţie Civilă.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat pentru persoanele evacuate a fost asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului României la Dubai şi al Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoţite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%, a precizat MAE.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa Consulară Mobilă a Unităţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

„Ministerul Afacerilor Externe mulţumeşte autorităţilor din Emiratele Arabe Unite şi Oman pentru cooperarea şi sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiţii de siguranţă”, a transmis sursa citată.

Peste 6.000 de români reveniți în țară din zona de conflict

Din evidenţele MAE, până în prezent peste 6.000 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Dintre aceştia circa 3.500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

„Toate cazurile prioritare în atenţia Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasadei României la Muscat şi Consulatului General al României în Dubai, până la momentul închiderii listelor pentru transportul rutier dinspre Emiratele Arabe Unite spre Oman, respectiv la momentul închiderii procedurilor de check-in pentru cei care erau în Muscat/Oman s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la Bucureşti.

Ca element de context, la data de 11 martie când au început demersurile de reconfirmare de către cetăţeni a solicitărilor de evacuare, echipele din cele trei misiuni, în special Consulatul General al României din Dubai, au contactat fiecare cetăţean român aflat în atenţie pentru confirmarea solicitărilor de includere pe zborul de evacuare. La acel moment erau în atenţie aproximativ 270 de persoane, turişti din categoriile vulnerabile, respectiv minori, cazuri medicale, femei însărcinate, dar şi turişti cetăţeni români care au rămas între timp fără mijloace financiare. Astfel, cetăţenii români care reprezintă diferenţa dintre cifra solicitărilor şi cei 96 de cetăţeni care au aterizat în această dimineaţă sunt cetăţeni români care au optat fie să rămână în Dubai, invocând în special disconfortul transferului rutier către Muscat, fie cetăţeni români care au părăsit spaţiul prin soluţii identificate în mod individual”, a anunţat MAE.

Sfaturile Ministerului Afacerilor de Externe

Celula de criză şi echipele diplomatice şi consulare ale MAE din regiune rămân în continuare pregătite să asigure asistenţă şi sprijin consular în funcţie de solicitări. Celula de criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, monitorizează cu atenţie situaţia regională, menţin legătura cu autorităţile statelor din regiune şi sunt pregătite să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia condiţiilor de securitate.

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian.

De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene şi să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunţaţi şi chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene, notează Agerpres.

Citește și: O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
repatriere cetățeni
mae
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Pensia medie lunară crește, iar numărul pensionarilor ajunge aproape de 5 milioane - date INS
Publicat acum 14 minute
Haos înainte de deschiderea sezonului estival. "Legea aberantă" care-i sabotează pe operatorii de pe litoral. Buzoianu, luată la întrebări de Chirieac
Publicat acum 19 minute
Cât a scăzut rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026
Publicat acum 29 minute
Trimite colet simplu și rapid cu garanția livrării în deplină siguranță
Publicat acum 35 minute
Scandal în trafic la Alba Iulia: O femeie, lovită de un alt șofer, la semafor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 13 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Un avion american s-a prăbuşit
Publicat acum 2 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Relația de cuplu
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 14. Soldat francez ucis și avion american prăbușit. Clădire avariată în Dubai
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Serbia recunoaște că deține rachete de croazieră supersonice
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close