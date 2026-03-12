Oscar 2026: FBI, în alertă înainte de gală din cauza unor posibile atacuri

Cu doar câteva zile înainte de cea de-a 98-a ceremonie a premiilor Oscar, programată duminică, 15 martie seara, șeriful din Los Angeles și forțele federale de investigație sunt în alertă maximă. Luminile și strălucirea pot ascunde însă o realitate mai îngrijorătoare.

În timp ce pregătirile pentru gala Oscarurilor sunt, ca de obicei, în plină desfășurare cu sushi, caviar, cocktailuri mexicane și discursuri pline de umor, simboluri ale unei seri festive, ediția din 15 martie se va desfășura sub măsuri stricte de securitate, pe fondul tensiunilor generate de războiul cu Iranul, potrivit LeFigaro.

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc îngrijorările în SUA

De sâmbătă, 28 februarie, Israelul și Statele Unite desfășoară o amplă campanie de lovituri aeriene împotriva Republicii Islamice Iran. Această situație geopolitică extrem de tensionată provoacă îngrijorări chiar și pe coasta de vest a Statelor Unite.

Potrivit unei alerte a FBI, transmisă forțelor de ordine din California, Teheranul ar putea lua în calcul represalii împotriva atacurilor americane, inclusiv prin lansarea unor drone asupra unui eveniment american simbolic, ceremonia Oscarurilor.

Scenariul unui atac cu drone, analizat de serviciile americane

Postul american ABC News a publicat o notă a FBI, redactată înainte de izbucnirea conflictului, care menționează posibilitatea unui atac iranian.

"Iranul ar fi luat în calcul un atac surpriză cu vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă necunoscută aflată în largul coastelor Statelor Unite, vizând ținte nespecificate din California, în cazul unor operațiuni ofensive americane".

Alerta precizează însă că nu există informații suplimentare care să indice data exactă, mijloacele sau țintele precise ale unui posibil atac. Casa Albă, contactată de ABC, nu a dorit să comenteze aceste informații.

În fața acestei amenințări, departamentul șerifului din Los Angeles a anunțat că menține "un nivel ridicat de pregătire" și "o vigilență sporită", potrivit unui comunicat citat de Los Angeles Times.