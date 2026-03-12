€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Oscar 2026: FBI, în alertă înainte de gală din cauza unor posibile atacuri
Data publicării: 22:20 12 Mar 2026

Oscar 2026: FBI, în alertă înainte de gală din cauza unor posibile atacuri
Autor: Dana Mihai

Oscar 2026: FBI, în alertă înainte de gală din cauza unor posibile atacuri - Imagine realizata cu AI Oscar 2026: FBI, în alertă înainte de gală din cauza unor posibile atacuri - Imagine realizata cu AI

Cu câteva zile înainte de gala Oscar 2026, autoritățile din Los Angeles sunt în alertă maximă, în contextul unor posibile amenințări de securitate.

Cu doar câteva zile înainte de cea de-a 98-a ceremonie a premiilor Oscar, programată duminică, 15 martie seara, șeriful din Los Angeles și forțele federale de investigație sunt în alertă maximă. Luminile și strălucirea pot ascunde însă o realitate mai îngrijorătoare.

În timp ce pregătirile pentru gala Oscarurilor sunt, ca de obicei, în plină desfășurare cu sushi, caviar, cocktailuri mexicane și discursuri pline de umor, simboluri ale unei seri festive, ediția din 15 martie se va desfășura sub măsuri stricte de securitate, pe fondul tensiunilor generate de războiul cu Iranul, potrivit LeFigaro.

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc îngrijorările în SUA

De sâmbătă, 28 februarie, Israelul și Statele Unite desfășoară o amplă campanie de lovituri aeriene împotriva Republicii Islamice Iran. Această situație geopolitică extrem de tensionată provoacă îngrijorări chiar și pe coasta de vest a Statelor Unite.

Citește și: Știi ce primesc nominalizații la Oscar? Conținutul pungilor cu cadouri i-ar putea uimi pe mulți

Potrivit unei alerte a FBI, transmisă forțelor de ordine din California, Teheranul ar putea lua în calcul represalii împotriva atacurilor americane, inclusiv prin lansarea unor drone asupra unui eveniment american simbolic, ceremonia Oscarurilor.

Scenariul unui atac cu drone, analizat de serviciile americane

Postul american ABC News a publicat o notă a FBI, redactată înainte de izbucnirea conflictului, care menționează posibilitatea unui atac iranian.

"Iranul ar fi luat în calcul un atac surpriză cu vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă necunoscută aflată în largul coastelor Statelor Unite, vizând ținte nespecificate din California, în cazul unor operațiuni ofensive americane".

Alerta precizează însă că nu există informații suplimentare care să indice data exactă, mijloacele sau țintele precise ale unui posibil atac. Casa Albă, contactată de ABC, nu a dorit să comenteze aceste informații.

În fața acestei amenințări, departamentul șerifului din Los Angeles a anunțat că menține "un nivel ridicat de pregătire" și "o vigilență sporită", potrivit unui comunicat citat de Los Angeles Times.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

securitate oscar
oscar 2026
atac cu drone SUA
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
România trece mai devreme la ora de vară în anul 2026
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Metoda de gătit pe care medicii oncologi recomandă să o eviți
Publicat acum 1 ora si 28 minute
MApN, precizări după ce românii din Argeș și Vâlcea au auzit două bubuituri, joi seara
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Două paradoxuri: Unul cu ajutorul pentru Ucraina și celălalt cu George „șapcă” Simion
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Lia Olguța Vasilescu, întrebare pentru mama lui Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 58 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Bogdan Chirieac remarcă o schimbare față de România la Volodimir Zelenski, după 4 ani de război
Publicat acum 16 ore si 20 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 17 ore si 32 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close