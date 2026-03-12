Scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan. FSNPPC cere retragerea modificărilor privind pensiile militare

Astfel, FSNPPC cere autorităților modificarea de urgență a OUG 7/2026, pentru a elimina articolul LVI, care schimbă regimul pensiilor militare de stat.

Articolul LVI din OUG 7/2026 schimbă modul în care se calculează pensiile militare de stat. Guvernul trebuie să facă aceste modificări în termen de 30 de zile, legând reforma de reducerea cheltuielilor cu personalul.

Scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Mai jos, citiți integral scrisoarea deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan:

„SCRISOARE DESCHISĂ

– Domnului Nicușor-Daniel DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII

– Domnului Ilie-Gavril BOLOJAN,

PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMÂNIEI, VICEPREȘEDINTE AL C.S.A.T.

Vă informăm că Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) – cea mai mare organizație sindicală din familia ocupațională bugetară Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, care are în componență aproximativ 40.000 de funcționari publici cu statut special (polițiști) și personal contractual (civil) din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale – a devenit, în luna noiembrie 2025, Federație sindicală reprezentativă la nivelul Sectorului de negociere colectivă nr. 46 - ,,Ordine publică și apărare națională” (sector stabilit prin HG nr. 171 din 1 martie 2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă, emisă în baza art. 184 din Legea dialogului social nr. 367/2022). Reprezentativitatea FSNPPC la nivelul Sectorului de negociere colectivă nr. 46 a fost constatată de către Tribunalul Municipiului București, Secția a V-a Civilă, prin Hotărârea Civilă nr. 6/RZ din 19.11.2025.

Având în vedere calitatea juridică mai sus-precizată, precum și statutul FSNPPC, de organizație membră a Comisiilor de dialog social constituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale (din partea C.N.S. ,,Cartel ALFA”), vă adresăm rugămintea de a analiza și a întreprinde demersurile din competența dumneavoastră de acțiune constituțională și legislativă, pentru modificarea, de urgență, a ,,OUG nr. 7/24.02.2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative (...)”, în sensul ELIMINĂRII art. LVI, care prevede modificarea regimului juridic al pensiilor militare de stat în 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 7/2026 (respectiv, peste aprox. două săptămâni).

Solicitarea noastră are în vedere următoarele argumente:

1 - contextul geopolitic și militar actual, caracterizat de tensiuni și conflicte de amploare, la granița României și în Orientul Mijlociu, care pot escalada și periclita securitatea națională;

2 - Decizia C.S.A.T., aprobată prin vot de Parlament, în data d e 11.03.2026, de a permite dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare ale SUA, în baze militare situate pe teritoriul național al României, motivată prin nevoia de respectare a Acordului strategic de parteneriat dintre cele două state, în contextul conflictului militar derulat în Orientul Mijlociu;

2 - necesitatea consolidării, în aceste circumstanțe grave și fără precedent, a Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN), sistem din care fac parte și militarii/polițiștii aflați în rezerva Forțelor Armate, conform prevederilor Constituției, ale Legii nr. 80 privind statutul cadrelor militare și Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare

3 - aplicarea „Strategiei naționale de apărare a României 2025-2030 (Cap. 5-Direcții de acțiune: 1 - creșterea capacității operaționale a structurilor Forțelor Armate, prin asigurarea încadrării, instruirii, dotării și FINANȚĂRII acestora; 2 - creșterea atractivității în profesiile militare și retenția personalului în toate structurile din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională)

4 - aplicarea ,,Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2023-2027”, Cap. Capacitate administrativă (pct. 118):

Întărirea capacității de intervenție a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice; LIMITAREA DEFICITULUI DE PERSONAL ȘI ASIGURAREA STABILITĂȚII PE FUNCȚII A ACESTUIA); Cap. Obiective generale: creșterea gradului de siguranță publică și protecție a cetățeanului; dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor/ instituțiilor MAI, în scopul asigurării, neîntrerupte și la parametri optimi, a serviciilor esențiale din domeniul ordinii și siguranței publice (cele 2 Strategii sunt aprobate de președintele României, de CSAT și de Guvern).

Demersul nostru survine în temeiul Legii dialogului social nr. 367/2022 (art. 29: : ,,Organizațiile sindicale pot adresa autorităților publice competente, potrivit art. 74 din Constituția României, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical”), fapt pentru care facem câteva PRECIZĂRI ȘI PROPUNERI contextuale, care susțin demersul nostru bivalent - consolidarea Apărării, Ordinii Publice și Securității Naționale, în paralel cu protejarea drepturilor/intereselor angajaților din SAOPSN:

- în prezent, există un deficitul MASIV de personal în SAOPSN, de aprox. 25%, care deja are repercusiuni negative asupra eficienței serviciilor prestate în slujba statului, a cetățenilor și a misiunilor internaționale derulate de România, în calitate de partener UE/NATO;

- în contextul militar actual, tensionant și impredictibil, se impune retenția în SAOPSN a personalului (calificat și experimentat) care deja îndeplinește condițiile de pensionare, dar și a celui care urmează să le îndeplinească, în perioada următoare, lucru se poate realiza în beneficiul tuturor (polițisti/militari, stat/instituție, societate/cetățean), prin legiferarea unei bonificații financiare, acordată, anual, celor care, deși sunt ,,pensionabili”, aleg să rămână în activitate. Asta ar însemna: 1 – angajat motivat / mulțumit; 2 – capacitate operațională consolidată / angajator cu deficit mai mic; 3 – stat, societate și cetățeni mai protejați!

- Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015 a făcut deja obiectul modificărilor, prin Jalonul 215 din PNRR

, rezolvat prin Legea nr. 282/2023, care a majorat vârsta standard de pensionare pentru militari/polițiști; aceasta crește, treptat, de la 60, la 65 de ani, din anul 2031, până în 2035;

- referitor la cei aflați în pragul pensiei: după cum se cunoaște, avem aprox.15.000 de colegi din MAI, ce îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care, se adăugă alte câteva mii din celelalte structuri ale SAOPSN, care se pot pensiona oricând; dacă impredictibilitatea legislativă în salarizare și în pensionare se va perpetua, aceasta poate fi un factor de colapsare a dinamicii de personal în acest sistem vital, de nedorit în condițiile actuale, impredictibile și fără precedent!

- actualizarea normei de hrană, plafonată de 9 ani, prin raportare la prețurile actuale comunicate oficial de INS (scriptic, norma este actualizată la 50 lei/zi, dar în plată se achită doar 30-40 lei/zi).

Domnule Președinte,

Domnule Prim-ministru,

În circumstanțele actuale, Strategiile de Apărare și Ordine publică ale României, dar și obligațiile dumneavoastră constituționale, impun consolidarea politicilor de resurse umane, în tot Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, prin măsuri legislative și fiscal-bugetare bugetare cu impact pozitiv asupra capacității operaționale a Forțelor Armate și, implicit, asupra securității Statului Român, în concordanță cu un principiu pe care FSNPPC îl clamează, insistent, de ani buni:

PREDICTIBILITATE ÎN CARIERĂ, ÎN SALARIZARE ȘI ÎN PENSIONARE

pentru angajații din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională!”.

Scrisoarea este semnată de președintele FSNPPC, Zelca Vasile.