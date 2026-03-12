€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan. FSNPPC cere retragerea modificărilor privind pensiile militare
Data publicării: 12:20 12 Mar 2026

Scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan. FSNPPC cere retragerea modificărilor privind pensiile militare
Autor: Andrei Itu

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) a înaintat o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan.

Astfel, FSNPPC cere autorităților modificarea de urgență a OUG 7/2026, pentru a elimina articolul LVI, care schimbă regimul pensiilor militare de stat.

Articolul LVI din OUG 7/2026 schimbă modul în care se calculează pensiile militare de stat. Guvernul trebuie să facă aceste modificări în termen de 30 de zile, legând reforma de reducerea cheltuielilor cu personalul.

Scrisoare deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Mai jos, citiți integral scrisoarea deschisă către Nicușor Dan și Ilie Bolojan:

„SCRISOARE DESCHISĂ

– Domnului Nicușor-Daniel DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII

– Domnului Ilie-Gavril BOLOJAN,

PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI ROMÂNIEI, VICEPREȘEDINTE AL C.S.A.T.

Vă informăm că Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) – cea mai mare organizație sindicală din familia ocupațională bugetară Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, care are în componență aproximativ 40.000 de funcționari publici cu statut special (polițiști) și personal contractual (civil) din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale – a devenit, în luna noiembrie 2025, Federație sindicală reprezentativă la nivelul Sectorului de negociere colectivă nr. 46 - ,,Ordine publică și apărare națională” (sector stabilit prin HG nr. 171 din 1 martie 2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă, emisă în baza art. 184 din Legea dialogului social nr. 367/2022). Reprezentativitatea FSNPPC la nivelul Sectorului de negociere colectivă nr. 46 a fost constatată de către Tribunalul Municipiului București, Secția a V-a Civilă, prin Hotărârea Civilă nr. 6/RZ din 19.11.2025.

Având în vedere calitatea juridică mai sus-precizată, precum și statutul FSNPPC, de organizație membră a Comisiilor de dialog social constituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale (din partea C.N.S. ,,Cartel ALFA”), vă adresăm rugămintea de a analiza și a întreprinde demersurile din competența dumneavoastră de acțiune constituțională și legislativă, pentru modificarea, de urgență, a ,,OUG nr. 7/24.02.2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative (...)”, în sensul ELIMINĂRII art. LVI, care prevede modificarea regimului juridic al pensiilor militare de stat în 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 7/2026 (respectiv, peste aprox. două săptămâni).

Solicitarea noastră are în vedere următoarele argumente:

1 - contextul geopolitic și militar actual, caracterizat de tensiuni și conflicte de amploare, la granița României și în Orientul Mijlociu, care pot escalada și periclita securitatea națională;

2 - Decizia C.S.A.T., aprobată prin vot de Parlament, în data d e 11.03.2026, de a permite dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare ale SUA, în baze militare situate pe teritoriul național al României, motivată prin nevoia de respectare a Acordului strategic de parteneriat dintre cele două state, în contextul conflictului militar derulat în Orientul Mijlociu;

2 - necesitatea consolidării, în aceste circumstanțe grave și fără precedent, a Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN),  sistem din care fac parte și militarii/polițiștii aflați în rezerva Forțelor Armate, conform prevederilor Constituției, ale Legii nr. 80 privind statutul cadrelor militare și Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare

     3 - aplicarea „Strategiei naționale de apărare a României 2025-2030 (Cap. 5-Direcții de acțiune: 1 - creșterea capacității operaționale a structurilor Forțelor Armate, prin asigurarea încadrării, instruirii, dotării și FINANȚĂRII acestora; 2 - creșterea atractivității în profesiile militare și retenția personalului în toate structurile din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională)

    4 - aplicarea ,,Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2023-2027”, Cap. Capacitate administrativă (pct. 118): 

Întărirea capacității de intervenție a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice; LIMITAREA DEFICITULUI DE PERSONAL ȘI ASIGURAREA STABILITĂȚII PE FUNCȚII A ACESTUIA); Cap. Obiective generale: creșterea gradului de siguranță publică și protecție a cetățeanului; dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor/ instituțiilor MAI, în scopul asigurării, neîntrerupte și la parametri optimi, a serviciilor esențiale din domeniul ordinii și siguranței publice (cele 2 Strategii sunt aprobate de președintele României, de CSAT și de Guvern).

Demersul nostru survine în temeiul Legii dialogului social nr. 367/2022 (art. 29: : ,,Organizațiile sindicale pot adresa autorităților publice competente, potrivit art. 74 din Constituția României, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical”), fapt pentru care facem câteva PRECIZĂRI ȘI PROPUNERI contextuale, care susțin demersul nostru bivalent - consolidarea Apărării, Ordinii Publice și Securității Naționale, în paralel cu protejarea drepturilor/intereselor angajaților din SAOPSN:

- în prezent, există un deficitul MASIV de personal în SAOPSN, de aprox. 25%, care deja are repercusiuni negative asupra eficienței serviciilor prestate în slujba statului, a cetățenilor și a misiunilor internaționale derulate de România, în calitate de partener UE/NATO;

- în contextul militar actual, tensionant și impredictibil, se impune retenția în SAOPSN a personalului (calificat și experimentat) care deja îndeplinește condițiile de pensionare, dar și a celui care urmează să le îndeplinească, în perioada următoare, lucru se poate realiza în beneficiul tuturor (polițisti/militari, stat/instituție, societate/cetățean), prin legiferarea unei bonificații financiare, acordată, anual, celor care, deși sunt ,,pensionabili”, aleg să rămână în activitate. Asta ar însemna: 1 – angajat motivat / mulțumit; 2 – capacitate operațională consolidată / angajator cu deficit mai mic; 3 – stat, societate și cetățeni mai protejați!

- Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015 a făcut deja obiectul modificărilor, prin Jalonul 215 din PNRR 

, rezolvat prin Legea nr. 282/2023, care a majorat vârsta standard de pensionare pentru militari/polițiști; aceasta  crește, treptat, de la 60, la 65 de ani, din anul 2031, până în 2035; 

   - referitor la cei aflați în pragul pensiei: după cum se cunoaște, avem aprox.15.000 de colegi din MAI, ce îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care, se adăugă alte câteva mii din celelalte structuri ale SAOPSN, care se pot pensiona oricând;  dacă impredictibilitatea legislativă în salarizare și în pensionare se va perpetua, aceasta poate fi un factor de colapsare a dinamicii de personal în acest sistem vital,  de nedorit în condițiile actuale, impredictibile și fără precedent!

- actualizarea normei de hrană, plafonată de 9 ani, prin raportare la prețurile actuale comunicate oficial de INS (scriptic, norma este actualizată la 50 lei/zi, dar în plată se achită doar 30-40 lei/zi).

Domnule Președinte,

Domnule Prim-ministru,

În circumstanțele actuale, Strategiile de Apărare și Ordine publică ale României, dar și obligațiile dumneavoastră constituționale, impun consolidarea politicilor de resurse umane, în tot Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, prin măsuri legislative și fiscal-bugetare bugetare cu impact pozitiv asupra capacității operaționale a Forțelor Armate și, implicit, asupra securității Statului Român, în concordanță cu un principiu pe care FSNPPC îl clamează, insistent, de ani buni: 

PREDICTIBILITATE ÎN CARIERĂ, ÎN SALARIZARE ȘI ÎN PENSIONARE 

pentru angajații din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională!”.

Scrisoarea este semnată de președintele FSNPPC, Zelca Vasile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politisti
fsnppc
ilie bolojan
nicusor dan
pensii militare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Publicat acum 18 minute
Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Publicat acum 19 minute
Arta, medicament pentru suflet. Dr. Elena Demetrescu și dr. Mircea Penescu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 39 minute
Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Publicat acum 51 minute
Atac cibernetic dejucat de o țară NATO și UE: Iranul, principalul suspect
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Atacuri SUA–Israel lângă Teheran, Iranul amenință cu extinderea conflictului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close