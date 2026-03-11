€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Stiri Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București
Data actualizării: 21:55 11 Mar 2026 | Data publicării: 20:17 11 Mar 2026

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București
Autor: Elena Aurel

catalin predoiu si ambasadorul sua la bucuresti Darryl Nirenberg (3) Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, şi Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la Bucureşti. Sursa foto: Facebook Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite la București.

Schimbul de informaţii cu partenerul american este esenţial şi relaţia dintre SUA şi România se bazează pe interese şi valori comune, pe un angajament ferm faţă de statul de drept şi pe o viziune asemănătoare pentru un viitor sigur şi prosper, a declarat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, după întrevederea cu Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

"Consolidarea cooperării cu autorităţile americane de aplicare a legii nu poate fi decât benefică pentru eficienţa operaţiunilor noastre comune, care se circumscriu priorităţilor naţionale, respectiv contracararea crimei organizate, a traficului de droguri, de fiinţe umane şi de arme, a criminalităţii informatice, a terorismului şi a migraţiei ilegale. În acest context, schimbul de informaţii este esenţial", a subliniat Cătălin Predoiu.

În cadrul discuţiilor, cei doi demnitari au exprimat aprecierea pentru excelenta cooperare derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autorităţile americane, dorinţa de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, precum şi deschiderea pentru extinderea domeniilor şi a modalităţilor de colaborare cu instituţiile americane.

Dialogul a evidenţiat importanţa activităţilor desfăşurate în comun, cu accent pe componenta de combatere a criminalităţii organizate transfrontaliere şi a migraţiei ilegale, acestea fiind două dintre temele de maxim interes pentru autorităţile de la Washington şi Bucureşti.

"În acest context, au fost discutate aspectele agreate în cadrul discuţiilor pe care Cătălin Predoiu le-a avut cu ocazia vizitei din luna februarie 2026 la Washington. Propunerile avansate de partea română pentru consolidarea cooperării cu autorităţile de aplicare a legii din SUA demonstrează angajamentul părţii române pentru destructurarea reţelelor infracţionale care, prin acţiunile lor desfăşurate inclusiv pe teritoriul României, pun în pericol siguranţa cetăţenilor. În acest context, a fost reiterat obiectivul de a avea o cooperare intensificată cu partea americană, printr-un schimb consolidat de informaţii", informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la Bucureşti. Sursa foto: Facebook Cătălin Predoiu

Sursa foto: Facebook Cătălin Predoiu

VEZI ȘI: Predoiu, întâlniri-cheie în SUA. Zuckerman: E primul pas spre o relație mai puternică cu America

Combaterea traficului de persoane

Un alt subiect de interes l-a reprezentat combaterea traficului de persoane, fiind astfel evidenţiate progresele înregistrate, consemnate, de altfel, şi de Raportul Departamentului de Stat al SUA privind Traficul de Persoane - TIP Report.

De asemenea, Cătălin Predoiu a menţionat importanţa cooperării cu partenerii americani în domeniul combaterii abuzurilor şi exploatării sexuale a minorilor în mediul online, inclusiv prin implementarea componentei dedicate acestui segment din cadrul Parteneriatului-cadru privind Protecţia Copilului, ce reprezintă un angajament pe termen lung, destinat sprijinirii prevenirii şi combaterii traficului de minori.

"Consolidarea cooperării RO-USA este un deziderat comun, părţile evidenţiind că atât SUA, cât şi România împărtăşesc aceleaşi priorităţi privind combaterea criminalităţii organizate, combaterea migraţiei ilegale, securizarea frontierelor, combaterea traficului de persoane, combaterea traficului de droguri, combaterea terorismului şi combaterea ameninţărilor hibride. Securitatea frontierelor şi aplicarea fermă a legislaţiei în domeniul imigraţiei reprezintă priorităţi permanente pentru România, mai ales în actualul context internaţional, cu riscuri complexe", precizează MAI.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București

Sursa foto: Facebook Cătălin Predoiu


VEZI ȘI: Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg

Consolidarea pilonului economic

Totodată, a fost discutată şi oportunitatea consolidării pilonului economic dintre cele două părţi, cu accent pe energie, comerţ şi investiţii americane în România, aspecte care aduc cu sine şi o componentă crescută de securitate.

"Având deja o prezenţă economică solidă în România şi ţinând cont de legăturile noastre tradiţionale, SUA reprezintă un partener economic firesc. Dintr-o altă perspectivă, aceste legături economice puternice constituie o bază solidă pentru o cooperare şi mai strânsă în domeniul securităţii, pentru că, astăzi, totul este interconectat cu securitatea. Prezenţa ambasadorului Nirenberg la Bucureşti va impulsiona relaţiile bilaterale", a apreciat Cătălin Predoiu.

El a susţinut că priorităţile MAI şi ale Guvernului României în domeniul ordinii şi siguranţei publice sunt aceleaşi cu ale Administraţiei SUA în domeniul ordinii şi siguranţei publice: combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice şi a terorismului, ceea ce creează o sinergie naturală a acţiunilor concrete de cooperare.

"Recentele contacte avute la Washington, la FBI, DHS, DOJ şi la nivelul Comunităţii de Informaţii, respectiv discuţiile purtate în aceste întâlniri, vor impulsiona cooperarea noastră bilaterală pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi a ţărilor noastre", a spus Cătălin Predoiu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin predoiu
Darryl Nirenberg
ambasada sua la bucuresti
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Trafic aerian suspendat temporar pe aeroportul din Berlin după apariția unei drone
Publicat acum 17 minute
Dosarele Epstein au fost piratate de un „spion străin” după o intrare secretă în biroul FBI
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Iranul respinge afirmațiile lui Trump privind distrugerea arsenalului său: Putem lovi orice loc dorim
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Ce face Călin Georgescu în ziua în care România a decis să răspundă pozitiv apelului lui Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 19 minute
COMPAS: Adrian Ionita și Valentin Vilcu, sesiune practică despre media și PR cu studenții
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 48 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Trump amenință, din nou, o țară din UE: Se poartă foarte rău, foarte rău. S-ar putea să întrerupem comerțul cu ei
Publicat acum 13 ore si 4 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Iranul lovește obiective americane, Macron lansează un avertisment dur
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat acum 12 ore si 40 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close