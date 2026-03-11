Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București

Schimbul de informaţii cu partenerul american este esenţial şi relaţia dintre SUA şi România se bazează pe interese şi valori comune, pe un angajament ferm faţă de statul de drept şi pe o viziune asemănătoare pentru un viitor sigur şi prosper, a declarat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, după întrevederea cu Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

"Consolidarea cooperării cu autorităţile americane de aplicare a legii nu poate fi decât benefică pentru eficienţa operaţiunilor noastre comune, care se circumscriu priorităţilor naţionale, respectiv contracararea crimei organizate, a traficului de droguri, de fiinţe umane şi de arme, a criminalităţii informatice, a terorismului şi a migraţiei ilegale. În acest context, schimbul de informaţii este esenţial", a subliniat Cătălin Predoiu.

În cadrul discuţiilor, cei doi demnitari au exprimat aprecierea pentru excelenta cooperare derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autorităţile americane, dorinţa de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, precum şi deschiderea pentru extinderea domeniilor şi a modalităţilor de colaborare cu instituţiile americane.

Dialogul a evidenţiat importanţa activităţilor desfăşurate în comun, cu accent pe componenta de combatere a criminalităţii organizate transfrontaliere şi a migraţiei ilegale, acestea fiind două dintre temele de maxim interes pentru autorităţile de la Washington şi Bucureşti.

"În acest context, au fost discutate aspectele agreate în cadrul discuţiilor pe care Cătălin Predoiu le-a avut cu ocazia vizitei din luna februarie 2026 la Washington. Propunerile avansate de partea română pentru consolidarea cooperării cu autorităţile de aplicare a legii din SUA demonstrează angajamentul părţii române pentru destructurarea reţelelor infracţionale care, prin acţiunile lor desfăşurate inclusiv pe teritoriul României, pun în pericol siguranţa cetăţenilor. În acest context, a fost reiterat obiectivul de a avea o cooperare intensificată cu partea americană, printr-un schimb consolidat de informaţii", informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Combaterea traficului de persoane

Un alt subiect de interes l-a reprezentat combaterea traficului de persoane, fiind astfel evidenţiate progresele înregistrate, consemnate, de altfel, şi de Raportul Departamentului de Stat al SUA privind Traficul de Persoane - TIP Report.

De asemenea, Cătălin Predoiu a menţionat importanţa cooperării cu partenerii americani în domeniul combaterii abuzurilor şi exploatării sexuale a minorilor în mediul online, inclusiv prin implementarea componentei dedicate acestui segment din cadrul Parteneriatului-cadru privind Protecţia Copilului, ce reprezintă un angajament pe termen lung, destinat sprijinirii prevenirii şi combaterii traficului de minori.

"Consolidarea cooperării RO-USA este un deziderat comun, părţile evidenţiind că atât SUA, cât şi România împărtăşesc aceleaşi priorităţi privind combaterea criminalităţii organizate, combaterea migraţiei ilegale, securizarea frontierelor, combaterea traficului de persoane, combaterea traficului de droguri, combaterea terorismului şi combaterea ameninţărilor hibride. Securitatea frontierelor şi aplicarea fermă a legislaţiei în domeniul imigraţiei reprezintă priorităţi permanente pentru România, mai ales în actualul context internaţional, cu riscuri complexe", precizează MAI.

Consolidarea pilonului economic

Totodată, a fost discutată şi oportunitatea consolidării pilonului economic dintre cele două părţi, cu accent pe energie, comerţ şi investiţii americane în România, aspecte care aduc cu sine şi o componentă crescută de securitate.

"Având deja o prezenţă economică solidă în România şi ţinând cont de legăturile noastre tradiţionale, SUA reprezintă un partener economic firesc. Dintr-o altă perspectivă, aceste legături economice puternice constituie o bază solidă pentru o cooperare şi mai strânsă în domeniul securităţii, pentru că, astăzi, totul este interconectat cu securitatea. Prezenţa ambasadorului Nirenberg la Bucureşti va impulsiona relaţiile bilaterale", a apreciat Cătălin Predoiu.

El a susţinut că priorităţile MAI şi ale Guvernului României în domeniul ordinii şi siguranţei publice sunt aceleaşi cu ale Administraţiei SUA în domeniul ordinii şi siguranţei publice: combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice şi a terorismului, ceea ce creează o sinergie naturală a acţiunilor concrete de cooperare.

"Recentele contacte avute la Washington, la FBI, DHS, DOJ şi la nivelul Comunităţii de Informaţii, respectiv discuţiile purtate în aceste întâlniri, vor impulsiona cooperarea noastră bilaterală pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi a ţărilor noastre", a spus Cătălin Predoiu.