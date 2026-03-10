Aceste obiecte vechi, uitate prin podul casei, valorează acum o avere

Multe obiecte din anii 1970 și 1980 s-ar putea vinde pe o mică avere dacă reușești să pui mâna pe ele, datorită noii pasiuni a societății pentru obiectele second-hand, aproape preistorice, de care majoritatea oamenilor s-au despărțit.

Iată, așadar, șapte motive pentru care ar fi bine să-ți faci timp în următoarele zile să cauți prin podul, magazia sau subsolul casei părintești.

Mașini de scris

Începem în forță, deoarece site-ul Hello! explică faptul că tehnologia veche a revenit la modă, mulți devenind fani ai esteticii și sunetelor distincte produse de o mașină de scris.

Aproape toți am adoptat era tehnologiei moderne, dar, la fel ca în cazul pick-up-urilor, mașina de scris are ceva special și diferit, fiind capabilă să creeze o scrisoare cu cerneală, spre deosebire de un text pe ecran.

Deși poate costa în jur de 30 de lire sterline pe eBay, merită să verificați modelul pe care îl au părinții voștri, deoarece ar putea fi vândut cu până la 700 de lire sterline.

Veselă vintage de bucătărie

Acest lucru poate fi o surpriză pentru mulți, având în vedere că oalele de gătit au fost probabil utilizate pe scară largă, dar se pare că vasele Pyrex pot avea o valoare considerabilă, la zeci de ani după ce au fost un element de bază al vieții.

Dacă aveți astfel de vase ascunse în depozit, s-ar putea să aveți o surpriză plăcută, mai ales dacă aveți seturi CorningWare.

Acestea se pot vinde cu sute de lire sterline, iar un set CorningWare din două piese este în prezent la vânzare pe eBay pentru peste 7.300 de lire sterline.

Figurina Luke Skywalker

Nu este niciun secret că lansarea filmului Star Wars în 1977 a uimit spectatorii care s-au așezat în cinematograf, așteptându-se la un film SF obișnuit.

Istoria se scria chiar sub ochii lor, iar franciza a creat și o serie de jucării pentru copii, profitând de valul de entuziasm și stabilind o tendință care continuă și astăzi.

Dacă ai ărin casă figurina lui Luke, o poți vinde cu aproximativ 30 de lire sterline pe eBay, iar o figurină în cutie s-a vândut chiar cu 20.000 de lire sterline acum peste 10 ani.

Videorecorder

Poate că nu considerați acest lucru vintage, dar realitatea este că acest dispozitiv aparține de mult trecutului, mai ales odată cu introducerea erei streamingului.

Ideea de a viziona filme sau episoade din serialul dvs. preferat după ce au fost difuzate pe un canal ar fi fost de neimaginat în trecut, dar acum, acest lucru este posibil odată ce ați făcut o investiție online.

Un aparat video a fost găsit la prețul de 250 de lire sterline, în timp ce altele pot costa în jur de 100 de lire sterline.

Mobilier IKEA

Populara companie suedeză de mobilă și articole pentru casă continuă să prospere și în zilele noastre, dar se pare că mobilierul său accesibil este de mult timp rezistent.

Mobilierul vintage IKEA ar putea avea o valoare considerabilă, fotoliul Cavelli din anii 1970 putând valora peste 10.000 de lire sterline, iar modelele mai vechi ar putea avea o valoare și mai mare.

Sony Walkman

Nu vorbim despre versiunea CD, ci despre Walkman-ul original Sony, care a fost lansat în 1979.

Ar fi fost pentru prima dată când ascultarea privată ar fi devenit publică, deoarece puteai asculta melodiile preferate în timp ce îți vedeai de treburile zilnice.

Mulți dintre noi am trecut la căști cu fir conectate la telefoane sau chiar la căști Bluetooth care nu necesită cabluri și, prin urmare, nu se încurcă niciodată.

Însă, un astfel de kit original complet poate valora până la 1.500 de lire sterline pe eBay, deoarece articolele legate de muzică, cum ar fi pick-up-urile, continuă să valoreze mult mai mult decât ai crede.

Seturi de trenuri

Pasionații de trenuri își iau hobby-ul foarte în serios, așa că, dacă ai setul și modelele potrivite, s-ar putea să te alegi cu trei sau patru cifre în contul bancar.

Hornby este un brand cunoscut pentru crearea de seturi iconice ale acestor jucării, care pot costa între 100 și 2.000 de lire sterline pe eBay, așa că, dacă crezi că mama și tatăl tău ar putea avea astfel de jucării din copilărie, de ce să nu cauți prin lucrurile lor?