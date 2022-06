A găsit 7000 de dolari într-o haină second hand. Ce-a făcut vânzătoarea... mai rar

Jennifer Kimes este vânzătoare la un magazin second-hand din Valparaiso, SUA. Femeia a primit marfă nouă. Așa cum era obișnuită, a început să aranjeze produsele pe rafturile magazinului. Căutând prin buzunare, femeia a dat peste ceva de-a dreptul incredibil. Mai rar îți este dat să găsești așa ceva în buzunarul unei geci. ”Uneori găsești gumă de mestecat, fotografii, liste de cumpărături, dar niciodată 7.000 de dolari. Când am văzut atâția bani m-am speriat. Toată lumea vrea să aibă bani, dar aceia nu erau ai mei”, a declarat Jennifer Kimes. Femeia a pus suma de bani la loc și fără să stea pe gânduri l-a sunat pe cel care a adus haina la magazin, Tammy Wendland. ”E o chestiune care ține de integritate. Când dai peste astfel de chestii trebuie să fii onest și să faci ceea ce este corect”, a mai spus femeia.

Şi vedetele poartă haine second-hand

Un trend foarte popular în occident își face încet încet loc și în rândul fashionistelor din România: hainele vechi. Deși până nu de mult să spui cuiva că mergi să cumperi haine second hand nu era un lucru de laudă, acum e chiar chic să îți cataloghezi bluza luată dintr-un astfel de magazin că vintage. Chiar dacă vedetele nu au admis până de curând că își fac cumpărăturile de la second hand, acum nu mai este un secret pentru nimeni. Inna, Antonia, Lili Sandu, Irina Rimes, ba chiar și Bianca Drăgușanu au dezvăluit că au accesorii și articole vestimentare de la SH. “În mare, îmi place să fiu sport, mă simt cel mai bine sport și lejer, dar îmi place să fiu și feminină, știu că mulți oameni mă preferă feminină. Eu mă simt cel mai bine sport, în trening. Nu mai am loc de haine, că are și Alex haine multe. Hainele de la băieți le refolosesc. Eu iau și haine de la locuri vintage și de la second hand, care mi se par mai cool”, a declarat Antonia în cadrul unui interviu acordat la “Xtra Night Show”.

Mulți pasionați de modă vintage ne sfătuiesc să ne gândim la ele ca la o sticlă de vin. Cu cât mai vechi, cu atât mai bune și mai prețioase! Astfel, piesele vestimentare cu o vechime mai mare de 10-15 ani sunt considerate vintage. Hainele second hand pe de altă parte, nu trebuie să treacă testul timpului pentru a fi catalogate ca atare. Dacă faci o vizită în magazinele de specialitate, vei fi surprinsă să descoperi câte articole aparțin unor colecții recente.

De ce să cumperi haine second hand?

- pentru că poți găsi haine de firmă la prețuri pentru orice buzunar;

- pentru că îți poți reînnoi garderoba ori de câte ori vrei indiferent de venitul pe care îl ai;

- pentru că te poți distra de minune făcând astfel de cumpărături;

- pentru că a nu investi mult în trenduri trecătoare este o decizie înțeleaptă;

- pentru că îți dezvolți creativitatea și imaginația;

- pentru că ai toate șansele să găseșticeva unic;

- pentru că arăți că îți pasă de mediu prin această acțiune de reciclare

