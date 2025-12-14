€ 5.0904
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Huidu s-a alăturat protestelor. E nemulțumit că nu a pățit nimic după ce a omorât 3 oameni?
Data actualizării: 13:22 14 Dec 2025 | Data publicării: 12:55 14 Dec 2025

Huidu s-a alăturat protestelor. E nemulțumit că nu a pățit nimic după ce a omorât 3 oameni?
Autor: Darius Muresan

huidu_gainusa_74dd1ba5d6_660x400_38557600
 

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin (PAH) ironizează prezența omului de televiziune Șerban Huidu la protestele privind apărarea justiției, în contextul tragediei de proporții pe care acesta din urmă a produs-o în 2010.

„Șerban Huidu. Un băiat. Mai mult sau mai puțin talentat, dar longeviv.

Vedetă TV. Pe un format copiat din Italia, dar nu contează.Simpatic unora, antipatic altora, greu de judecat asta, că e perfect subiectiv. Oricum, ca nivel al glumelor, deseori peste ce se prizează azi”, își începe PAH postarea.

„Pe 29 decembrie 2010 Șerban Huidu a suferit un grav accident la schi. A fost afectat cerebral într-o măsură consistentă.
După nici măcar un an, în octombrie 2011, Șerban conducea mașina, deși nici nu se recuperase total și, într-o țară normală, n-ar fi avut ce căuta la volan.

Într-o curbă nașpa, pe la Timișul de Sus, a intrat pe contrasens și a lovit o Dacie. A omorât 3 oameni. Așadar, Șerban Huidu a omorât 3 oameni.

Dar este dezamăgit de justiția din România și, astăzi, este alături de cei care protestează împotriva abuzurilor din justiție.
Și îl înțeleg perfect.

A omorât 3 oameni, în condițiile în care el nu prea mai avea ce căuta la volan, și nu a pățit nimic. A fost condamnat la 2 ani și 6 luni cu suspendare. Că, de, ara vedetă iar socrul era parlamentar PSD.

Când Șerban Huidu iese în stradă pentru Justiție, eu mă aștept ca în primul rând să ceară o condamnare decentă pentru un criminal. Ca el.

Restul revendicărilor le-ar face din interiorul închisorii”, conchide Patrick Andre de Hillerin (PAH).

